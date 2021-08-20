Одруження наосліп 7 сезон 12 выпуск смотреть онлайн (эфир от 20.08.2021)
20 августа 2021 07:00
Одруження наосліп-7: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.08.2021)
пресс-служба
20 августа на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 12 выпуск седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп. 12 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Одруження наосліп-7: Никак не найдете свою вторую половинку? Совсем не хватает времени на свидания, а так хочется тепла и заботы? Или же время есть, но просто не везет? – Телеканал 1+1 поможет вам устроить личную жизнь. Проект «Женитьба вслепую» дарит вам возможность найти свою любовь всего за неделю.
12 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Одруження наосліп-7 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.