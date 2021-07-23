Одруження наосліп 7 сезон 8 выпуск смотреть онлайн (эфир от 23.07.2021)
23 июля 2021 13:20
Юлия Туренко
Одруження наосліп-7: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 23.07.2021)
пресс-служба
23 июля на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп. 8 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 8 выпуске реалити-шоу Одруження наосліп-7
: Главным героем нового выпуска стал 31-летний байкер по имени Георгий, который занимается недвижимостью. Его женой в проекте стала карьеристка Наталья, которая занимается трудоустройством людей за рубежом. Психолог проекта Ирина Кириченко расскажет, как не бояться говорить правду своему партнеру, и к каким последствиям приводит ложь.
8 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Одруження наосліп-7 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.