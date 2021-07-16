Одруження наосліп 7 сезон 7 выпуск смотреть онлайн (эфир от 16.07.2021)

Смотрите в 7 выпуске реалити-шоу Одруження наосліп-7: Главной героиней нового выпуска стала диджейка по имени Яна – бывшая девушка лидера группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка. Ее мужем на проекте стал шоумен и бизнесмен по имени Руслан. Что ждет молодоженов и останутся ли они вместе – смотрите в 7 выпуске 7-го сезона "Свадьба вслепую".
7 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите в 20:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
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