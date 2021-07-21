Говорит Украина: Рыцарь дома есть, но жду отца (эфир от 21.07.2021)

21 июля 2021 15:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Рыцарь дома есть, но жду отца (эфир от 21.07.2021)
Говорит Украина: Рыцарь дома есть, но жду отца (эфир от 21.07.2021)
пресс-служба

21 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Рыцарь дома есть, но жду отца.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Стать актрисой и увидеть большую сцену - самая большая мечта тринадцатилетней Карины. Но каждый день она вынуждена жить в страхе, что в любой момент может потерять отца. А все потому, что уже четыре года отец вместе с Кариной никак не могут поставить на ноги молодую женщину. Карина уверена - сейчас самое важное для мамы - услышать ответы на вопросы от ее отца, который 27 лет назад исчез.

Удастся ли матери Карины задать эти вопросы потерянному отцу? Что именно приносит самую большую боль женщине? Как уберечь Карину от повторения материнской судьбы? И с кем мы застали отца Марины во время наших поисков?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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