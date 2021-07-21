Говорит Украина: Рыцарь дома есть, но жду отца (эфир от 21.07.2021)
21 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Рыцарь дома есть, но жду отца.
Удастся ли матери Карины задать эти вопросы потерянному отцу? Что именно приносит самую большую боль женщине? Как уберечь Карину от повторения материнской судьбы? И с кем мы застали отца Марины во время наших поисков?
Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.