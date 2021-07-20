Говорит Украина: Отца за авторитета имеем – у мамы деньги требуем (эфир от 20.07.2021)

20 июля 2021 15:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Отца за авторитета имеем – у мамы деньги требуем (эфир от 20.07.2021)
Говорит Украина: Отца за авторитета имеем – у мамы деньги требуем (эфир от 20.07.2021)
пресс-служба

20 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Отца за авторитета имеем – у мамы деньги требуем.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Не дашь 1000 гривен - зарежу и брошу под машину! Такие угрозы Мария слышит почти каждый день от родной 15-летней дочери, чтобы уберечь свою жизнь, она скрывается у знакомых. Но хуже, что к издевательствам над женщиной приобщаются якобы еще ее трое малолетних сыновей. Мария уверяет, что полиция и социальные службы бездействуют: куда бы ни обращались за помощью – все напрасно. Поэтому просит нас о помощи!

Почему дети угрожают убить собственную мать? Как на поведение детей повлияли запрещены фильмы для взрослых? И при чем здесь 845 школьных уроков?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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