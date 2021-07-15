Говорит Украина: Убила мужа, а обвинила лошадь? (эфир от 15.07.2021)

15 июля 2021 20:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Говорит Украина: Убила мужа, а обвинила лошадь? (эфир от 15.07.2021)
Говорит Украина: Убила мужа, а обвинила лошадь? (эфир от 15.07.2021)
пресс-служба

15 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Убила мужа, а обвинила лошадь?

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Проехался на телеге - попал в реанимацию с пробитой головой! Не приходя в сознание, отец Кристины умер, так и не рассказав, что с ним случилось на ферме?!! Кристина уверена, что есть человек, который знает, что произошло и даже может быть причастен, ведь все видел собственными глазами, а сейчас скрывает. И этот человек - ее мать! Кристина обращалась в полицию по факту смерти отца, однако заявление молодой женщины не приняли, более того - ее просто высмеяли!

Что случилось с конюхом на ферме: несчастный случай, или жестокое убийство? И причастна ли к смерти отца Кристины ее же мать? И что зафиксировали камеры видеонаблюдения в последние минуты жизни мужчины?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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