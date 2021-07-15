Стосується кожного: Парализованное насилие (эфир от 15.07.2021)
15 июля 2021 00:30
Юлия Туренко
Стосується кожного: Парализованное насилие (эфир от 15.07.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 15 июля. Тема – Парализованное насилие.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 50-летняя Светлана Новикова из села Вельбовка на Полтавщине просит помочь спасти соседского парня, который с самого детства прикован к коляске. 17-летний Олег Сергачев почти неподвижен. В два года он перенес вирусный энцефалит, и с тех пор из-за осложнений болезни не чувствует конечностей. Работает только один палец на левой ноге. Светлана утверждает, что Олег никогда не чувствовал себя счастливым в своей семье, ведь мама часто поднимает руку на больного сына. Полиция каждый раз приезжает по вызову, но мать парня все отрицает и правоохранители едут ни с чем. Безосновательные обвинения соседей или попытка спасти парня с инвалидностью от жестокости матери. В студии «Касается каждого» попробуем выяснить, действительно ли парализованный парень страдает от домашнего насилия?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 15 июля в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.