Стосується кожного: Парализованное насилие (эфир от 15.07.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Парализованное насилие (эфир от 15.07.2021) пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 15 июля. Тема – Парализованное насилие.