Стосується кожного: Картонный Маугли (эфир от 13.07.2021)

12 июля 2021 22:36 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Картонный Маугли (эфир от 13.07.2021)
Стосується кожного: Картонный Маугли (эфир от 13.07.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 13 июля. Тема – Картонный Маугли.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: История 8-летнего мальчика, который жил под открытым небом в картонных коробках на куче старых матрасов вместе с бездомными, шокировала всю страну и вызвала волну возмущения. Евгений Демьяненко, который в середине июня нашел мальчика в куче мусора, вспоминает, что ребенок был грязным и голодным рядом со взрослыми людьми, которые не могли доказать свое родительство. Нашим журналистам удалось разыскать семью 8-летнего Павла. Его мать, Эльвира, утверждает, что ее семья никогда не скиталась.

А то, что произошло - досадное недоразумение. Безответственность матери, воспитывающей сына в нечеловеческих условиях, или стечение обстоятельств, что поставило под сомнение репутацию благополучной семьи?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 13 июля в 18:00 на канале Интер, а после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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