Стосується кожного: Жестокая многодетность (эфир от 12.07.2021)
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 июля. Тема – Жестокая многодетность.
Впрочем, в деревне у этой многодетной семьи не лучшая слава. Люди рассказывают о голодных и грязных детях, сплошном беспорядке в доме, и постоянных скандалах и избиениях в семье. Спасение детей от жестокости родителей или нежелание чиновников помочь семье, оказавшейся в трудном положении?
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 12 июля в 18:00 на канале Интер, а после эфира на нашем сайте TV.UA.
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