Стосується кожного: Жестокая многодетность (эфир от 12.07.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 июля. Тема – Жестокая многодетность.

Смотрите в ток-шоу Стосується кожного : в конце апреля на Ивано-Франковщине из многодетной семьи 31-летней Светланы и 39-летнего Василия Миняйлюков изъяли детей. Светлана и ее муж воспитывали четверых детей: старшему сыну – 12 лет, а младшей дочери - всего полтора года. По мнению многодетных родителей, в семье царил мир и согласие. Единственное, чего не хватало - помощи от государства, потому что для четырех детей в доме было мало места.

Впрочем, в деревне у этой многодетной семьи не лучшая слава. Люди рассказывают о голодных и грязных детях, сплошном беспорядке в доме, и постоянных скандалах и избиениях в семье. Спасение детей от жестокости родителей или нежелание чиновников помочь семье, оказавшейся в трудном положении?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 12 июля в 18:00 на канале Интер, а после эфира на нашем сайте TV.UA.

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