Стосується кожного: Жестокая многодетность (эфир от 12.07.2021)

12 июля 2021 18:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Стосується кожного: Жестокая многодетность (эфир от 12.07.2021)
Стосується кожного: Жестокая многодетность (эфир от 12.07.2021)
пресс-служба канала Интер

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 12 июля. Тема – Жестокая многодетность.

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Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: в конце апреля на Ивано-Франковщине из многодетной семьи 31-летней Светланы и 39-летнего Василия Миняйлюков изъяли детей. Светлана и ее муж воспитывали четверых детей: старшему сыну – 12 лет, а младшей дочери - всего полтора года. По мнению многодетных родителей, в семье царил мир и согласие. Единственное, чего не хватало - помощи от государства, потому что для четырех детей в доме было мало места. 

Впрочем, в деревне у этой многодетной семьи не лучшая слава. Люди рассказывают о голодных и грязных детях, сплошном беспорядке в доме, и постоянных скандалах и избиениях в семье. Спасение детей от жестокости родителей или нежелание чиновников помочь семье, оказавшейся в трудном положении?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите онлайн 12 июля в 18:00 на канале Интер, а после эфира на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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