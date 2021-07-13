Стосується кожного: Пытки в студенческом общежитии (эфир от 14.07.2021)

13 июля 2021 23:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Стосується кожного: Пытки в студенческом общежитии (эфир от 14.07.2021)
Стосується кожного: Пытки в студенческом общежитии (эфир от 14.07.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 14 июля. Тема – Пытки в студенческом общежитии.

Читайте такжеГоворит Украина: Мать, отец или отчим: кто довел до комы 3-летнюю Кристину? (эфир от 12.07.2021)
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного: 19-летний Даниил, который учился в педагогическом колледже города Глухов, попал к медикам после того, как над ним жестоко поиздевались семь ребят, живших с ним в одном студенческом общежитии. Из рассказа сына 41-летняя Марина узнала, что во время пыток у Даниила требовали деньги и заставляли признаваться в «педофилии»! Имена нападающих быстро установили. Но молодые люди утверждают, что хотели проучить соседа по общежитию, после того, как узнали о сексуальных отклонениях Даниила от его 15-летнего сводного брата Михаила. Справедливое наказание за педофилию или удобные обвинения для вымогательства денег? В студии «Касается каждого» неожиданные факты, которые свидетельствуют о том, что к пыткам могут быть причастны близкие избитого студента.

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 14 июля в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

Интер видео Стосується кожного телешоу смотреть онлайн Касается каждого телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Говорит Украина: Так асфальт стелили, что надо тест ДНК делать (эфир от 13.07.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Так асфальт стелили, что надо тест ДНК делать (эфир от 13.07.2021)
Супербабушка - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.07.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.07.2021
Говорит Украина: Мать, отец или отчим: кто довел до комы 3-летнюю Кристину? (эфир от 12.07.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Мать, отец или отчим: кто довел до комы 3-летнюю Кристину? (эфир от 12.07.2021)
МАМА: канал СТБ снимает 2 сезон сериала
Анонсы на ТВ

МАМА: канал СТБ снимает 2 сезон сериала

Популярное на сайте

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Популярное видео

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK