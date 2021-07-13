Стосується кожного: Пытки в студенческом общежитии (эфир от 14.07.2021)
13 июля 2021 23:00
Юлия Туренко
Стосується кожного: Пытки в студенческом общежитии (эфир от 14.07.2021)
пресс-служба
На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 14 июля. Тема – Пытки в студенческом общежитии.
Смотрите в ток-шоу Стосується кожного
: 19-летний Даниил, который учился в педагогическом колледже города Глухов, попал к медикам после того, как над ним жестоко поиздевались семь ребят, живших с ним в одном студенческом общежитии. Из рассказа сына 41-летняя Марина узнала, что во время пыток у Даниила требовали деньги и заставляли признаваться в «педофилии»! Имена нападающих быстро установили. Но молодые люди утверждают, что хотели проучить соседа по общежитию, после того, как узнали о сексуальных отклонениях Даниила от его 15-летнего сводного брата Михаила. Справедливое наказание за педофилию или удобные обвинения для вымогательства денег? В студии «Касается каждого» неожиданные факты, которые свидетельствуют о том, что к пыткам могут быть причастны близкие избитого студента.
Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 14 июля в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта Стосується кожного смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.