Стосується кожного: Пытки в студенческом общежитии (эфир от 14.07.2021) Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Стосується кожного: Пытки в студенческом общежитии (эфир от 14.07.2021) пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного – эфир от 14 июля. Тема – Пытки в студенческом общежитии.