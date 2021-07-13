Говорит Украина: Так асфальт стелили, что надо тест ДНК делать (эфир от 13.07.2021)

Говорит Украина: Так асфальт стелили, что надо тест ДНК делать (эфир от 13.07.2021)

13 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Так асфальт стелили, что надо тест ДНК делать.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Клятву верности давала, а потом заявила, что родила дочь от другого! Невестка Надежды и Алексея призналась, что изменила их сыну! И сомнения усилились из-за того, что об изменах гудит все село! И что якобы у невестки был интим с бригадой асфальтоукладчиков! Однако невестка уверена, что это все спланированная игра, потому что свекры уже якобы избавлялись от другого ее ребенка!

Действительно ли Виктория - родная внучка для своих бабушки с дедушкой? Что покажет ДНК? И почему невестка обвиняет свекра в убийстве ребенка?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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