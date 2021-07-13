Говорит Украина: Так асфальт стелили, что надо тест ДНК делать (эфир от 13.07.2021)

13 июля 2021 22:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Говорит Украина: Так асфальт стелили, что надо тест ДНК делать (эфир от 13.07.2021)
Говорит Украина: Так асфальт стелили, что надо тест ДНК делать (эфир от 13.07.2021)
пресс-служба

13 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Так асфальт стелили, что надо тест ДНК делать.

Читайте такжеСтосується кожного: Жестокая многодетность (эфир от 12.07.2021)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина: Клятву верности давала, а потом заявила, что родила дочь от другого! Невестка Надежды и Алексея призналась, что изменила их сыну! И сомнения усилились из-за того, что об изменах гудит все село! И что якобы у невестки был интим с бригадой асфальтоукладчиков! Однако невестка уверена, что это все спланированная игра, потому что свекры уже якобы избавлялись от другого ее ребенка!

Действительно ли Виктория - родная внучка для своих бабушки с дедушкой? Что покажет ДНК? И почему невестка обвиняет свекра в убийстве ребенка?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

канал Украина Алексей Суханов Говорит Украина видео телешоу смотреть онлайн Говорить Україна телешоу онлайн телешоу 2021

Материалы по теме

Стосується кожного: Пытки в студенческом общежитии (эфир от 14.07.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Пытки в студенческом общежитии (эфир от 14.07.2021)
Супербабушка - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.07.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 4 выпуск от 22.07.2021
Говорит Украина: Мать, отец или отчим: кто довел до комы 3-летнюю Кристину? (эфир от 12.07.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Мать, отец или отчим: кто довел до комы 3-летнюю Кристину? (эфир от 12.07.2021)
МАМА: канал СТБ снимает 2 сезон сериала
Анонсы на ТВ

МАМА: канал СТБ снимает 2 сезон сериала

Популярное на сайте

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Популярное видео

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)

Improv Live Show 2 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 11.07.2021)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 10.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK