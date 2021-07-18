Звана вечеря 2 сезон 1 выпуск смотреть онлайн (эфир от 19.07.2021)

19 июля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 1 выпуск шоу Звана вечеря-2. 1 выпуск 2 сезона проекта Звана вечеря смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 1 выпуске шоу Звана вечеря-2 : Любимый семейный проект Званый ужин 2 сезон возвращается! В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя. Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду «Мишлен». Главная их задача – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить. Участники оценят друг друга от 1 до 10 по трем пунктам: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов.

Героями сегодняшнего выпуска станут: владелец известной сети салонов по всей Украине, стилист с народа – Сергей Зима, певец и финалист шоу «Х-фактор» –Александр Кривошапко, ню-модель, звезда «Playboy» и «Vogue» – Марго Думас и психотерапевт, которая гордится своим пышным телом, – Наталия Станицкая. Кто же получит наивысший бал от соперников за лучший вечер и ужин?

1 выпуск шоу Звана вечеря 2 сезон смотрите 19 июля в 19:40 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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