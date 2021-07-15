Звана вечеря: стала известна дата премьеры новых выпусков шоу на СТБ

Зрителей телеканала СТБ ждут новые выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря».

«Звана вечеря» – это украинская адаптация популярного британского проекта «Come Dine with Me» компании ITV. В каждом выпуске за одним столом встретятся четыре ярких участника с кардинально разными представлениями об идеальном ужине. Они будут готовить свои коронные блюда, ходить друг к другу в гости, демонстрировать хозяйское радушие, а также оценивать угощения и гостеприимство соперников, чтобы по итогу определить победителя.

Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду «Мишлен». Главная их задача – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить.

Участники оценят друг друга от 1 до 10 по трем пунктам: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов.

Героями новых выпусков шоу станут: артист балета Верки Сердючки, педагог по вокалу в телешоу «Україна має талант» и «Х-фактор» Галина Голубева, певец и финалист шоу «Х-фактор» Александр Кривошапко, суперфиналистка 9 сезона «МастерШеф» Лилия Сорокина и многие другие эпатажные гости!

С 19 июля новые выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря» будут выходить в новое время – по понедельникам и вторникам в 19:40. Не пропустите!