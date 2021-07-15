Звана вечеря: стала известна дата премьеры новых выпусков шоу на СТБ
Зрителей телеканала СТБ ждут новые выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря».
Герои проекта – люди самых разных профессий, достатка, возраста, увлечений, жизненных стремлений и кулинарных пристрастий. Им совсем не обязательно уметь готовить ресторанные блюда и претендовать на звезду «Мишлен». Главная их задача – расположить конкурентов, с которыми они совершенно не знакомы, продемонстрировать гостеприимство и вкусно накормить.
Участники оценят друг друга от 1 до 10 по трем пунктам: приготовленные блюда, гостеприимство и концепция вечера. Победителем станет тот, кто собрал наибольшее количество баллов от конкурентов.
С 19 июля новые выпуски кулинарного шоу «Звана вечеря» будут выходить в новое время – по понедельникам и вторникам в 19:40. Не пропустите!