Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)

11 июля 2021 13:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
Дом, где сердце: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.07.2021)
пресс-служба

11 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийная картина "Дом, где сердце".

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Сюжет мелодрамы Дом, где сердце: малознакомой паре молодых людей с абсолютно разным укладом жизни волею случая приходится стать приемными родителями новорожденного ребенка. Юля и Игорь – люди из двух абсолютно разных миров. Он – хладнокровный бизнесмен, не верящий ни в любовь, ни в семейный очаг. Она – добрая отзывчивая девчонка, работающая за копейки в центре помощи женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, не умеющая равнодушно проходить мимо чужой беды. Казалось бы, пути Игоря и Юли никогда не должны были пересечься, но у судьбы на их счет оказались другие планы.

Сериал Дом, где сердце от 11.07.2021 смотрите в 15:30 и продолжение в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA

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