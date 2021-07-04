Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)

4 июля 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
Треугольник судьбы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.07.2021)
пресс-служба

4 июля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышла 4-серийная картина "Треугольник судьбы".

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Сюжет мелодрамы Треугольник судьбы: Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию»,  которая обездолила десятки семей, лишив их дома. Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.

Сериал Треугольник судьбы от 04.07.2021 смотрите на канале Украина в 17:00 и продолжение в 21:00 и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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