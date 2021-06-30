Треугольник судьбы: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма с Романом Полянским
В воскресенье, 4 июля, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Треугольник судьбы» производства компании «Фильмстрим» по заказу канала.
Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.
Мой герой – борец за справедливость, – говорит исполнитель роли Тимура, актер Владислав Никитюк. – Я сам никогда не сталкивался с квартирным аферистами и, надеюсь, мне никогда не придется иметь с ними дело. Но так как сейчас хочу обзавестись собственным уголком, благодаря этому проекту буду внимательнее присматриваться к тому, с кем общаюсь и у кого собираюсь покупать.
Я сталкивалась с квартирными аферистами, правда ситуация была иной. В прошлом году меня ограбили и вынесли все, чтобы было в квартире, – призналась актриса.
Смотрите премьеру 4-серийной картины «Треугольник судьбы» в воскресенье, 4 июля, в 17:00 на канале «Украина».
Напомним,