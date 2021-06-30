Треугольник судьбы: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма с Романом Полянским

30 июня 2021 15:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Треугольник судьбы: канал Украина покажет премьеру 4-серийного фильма с Романом Полянским
Треугольник судьбы: канал «Украина» покажет премьеру 4-серийного фильма
пресс-служба канала Украина

В воскресенье, 4 июля, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Треугольник судьбы» производства компании «Фильмстрим» по заказу канала.

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Главные роли в картине «Треугольник судьбы» исполнят популярные артисты Владислав Никитюк, Любава Грешнова и Полина Василина. Начинающий юрист Тимур одержим идеей вывести на чистую воду мощную «квартирную мафию»,  которая обездолила десятки семей, лишив их дома. 

Тимур не подозревает, что путь, на который он встал, заставит его потерять семью, сделаться посмешищем и столкнуться с мучительным выбором.

Мой герой – борец за справедливость, – говорит исполнитель роли Тимура, актер Владислав Никитюк. – Я сам никогда не сталкивался с квартирным аферистами и, надеюсь, мне никогда не придется иметь с ними дело. Но так как сейчас хочу обзавестись собственным уголком, благодаря этому проекту буду внимательнее присматриваться к тому, с кем общаюсь и у кого собираюсь покупать.

Актер Владислав Никитюк / пресс-служба канала Украина
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А вот партнерше Влада – актрисе Полине Василиной – повезло меньше. 

Я сталкивалась с квартирными аферистами, правда ситуация была иной. В прошлом году меня ограбили и вынесли все, чтобы было в квартире, – призналась актриса.

Актриса Любава Грешнова, / пресс-служба канала Украина
Также в картине снялись актеры Любава Грешнова, Александр Константинов, Роман Полянский, Олег Гуцуляк, Николай Боклан, Владислав Барабаш, Маргарита Лапина.

Смотрите премьеру 4-серийной картины «Треугольник судьбы» в воскресенье, 4 июля, в 17:00 на канале «Украина».

Напомним, 

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