Дом, где сердце: канал Украина покажет премьеру 4-серийной мелодрамы

9 июля 2021 06:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Дом, где сердце: канал Украина покажет премьеру 4-серийной мелодрамы
Дом, где сердце: канал Украина покажет премьеру 4-серийной мелодрамы
пресс-служба

В воскресенье, 11 июля, в 15:35 канал «Украина» покажет премьеру 4-серийной мелодрамы «Дом, где сердце» производства кинокомпании «Киевтелефильм».

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По сценарию картины, малознакомой паре молодых людей с абсолютно разным укладом жизни волею случая приходится стать приемными родителями новорожденного ребенка.

Юля и Игорь – люди из двух абсолютно разных миров. Он – хладнокровный бизнесмен, не верящий ни в любовь, ни в семейный очаг. Она – добрая отзывчивая девчонка, работающая за копейки в центре помощи женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, не умеющая равнодушно проходить мимо чужой беды. Казалось бы, пути Игоря и Юли никогда не должны были пересечься, но у судьбы на их счет оказались другие планы.

По словам литовского актера театра и кино Джеймса Тратаса, который в этой картине сыграл бизнесмена Игоря, это очень добрая история, которая заставит улыбнуться каждого зрителя.

Мне нравится сценарий, с которым мы работали. Это что-то новое для меня. Как правило, я играю каких-то крутых парней или бандитов, а в данном случае, несмотря на то, что мой герой – тоже успешный молодой человек, я могу актерски показать еще и трогательную, нежную его сторону, – говорит Джеймс Тратас.

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Также в картине зрители увидят актеров Анастасию Крылову, Анатолия Зиновенко, Екатерину Копанову, Дмитрия Пчелу, Михаила Тарабукина, Александру Булычеву, Екатерину Семенову и других. Интересно, что самой младшей актрисе фильма на момент съемок было всего 2 месяца. Несмотря на столь юный возраст, на площадке она вовсе не капризничала, часто улыбалась, с интересом рассматривала все или спокойно спала.

Режиссер-постановщик картины – Сергей Щербин. Оператор-постановщик – Артем Козырев. Продюсер – Валентин Опалев. Производством занималась кинокомпания «Киевтелефильм». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Дом, где сердце» в воскресенье в 15:35 на телеканале «Украина».

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