Моя семья и другие звери: на Интере – премьера сериала, который покорил даже королевскую семью

Во вторник, 13 июля, в 10:00 на телеканале «Интер» стартует показ британского комедийно-драматического сериала «Моя семья и другие звери» (оригинальное название – The Durrells).

В основе сценария картины – автобиографическая книга писателя-натуралиста Джеральда Даррелла, рассказывающая о нескольких годах жизни его семьи на греческом острове Корфу. В этом году исполняется 65 лет с момента выхода романа. Кинокритики называют эту экранизацию одним из лучших британских сериалов и сравнивают с «Аббатством Даунтон», однако подчеркивают, что кино о жизни и приключениях семейства Даррелл – более легкое, жизнеутверждающее и с изящным юмором.

Среди поклонников сериала – даже королева Елизавета II. Многосерийная картина с успехом прошла не только в Великобритании, но и в США, Австралии, Канаде, Испании и Новой Зеландии. Теперь познакомиться с Дарреллами смогут и украинские зрители – сериал «Моя семья и другие звери» будет выходить на «Интере» со вторника по пятницу в 10:00.

Действие сериала начинается в 1935 году. Потерявшая мужа Луиза Даррелл переезжает из Англии на греческий остров Корфу, чтобы справиться с финансовыми трудностями и поднять на ноги четырех детей. Адаптация к новому месту, другому климату и другой культуре не обходится без приключений… Сможет ли семья приспособиться к жизни на острове, где нет электричества и других благ цивилизации, к которым они привыкли у себя на родине?

Сценаристом сериала «Моя семья и другие звери» выступил Саймон Най, который в 2005 году написал сценарий для художественного фильма по книге Джеральда Даррелла. Автор признался, что ему больше понравилось работать над многосерийной картиной, потому что он смог углубиться в жизнь Дарреллов и подробно описать каждого члена этой необычной семьи. В основе сценария – мемуары знаменитого писателя-натуралиста, но есть и художественный вымысел. Например, Саймой Най переписал историю старшего сына – Ларри: на самом деле молодой человек приехал на Корфу вместе с женой на несколько лет раньше остальных членов семьи и на острове жил отдельно от них, в сериале же он – холостяк, который живет в одном доме с мамой, сестрой и братьями. Кстати, все отхождения от оригинальной истории семьи Дарреллов сценарист согласовывал с вдовой Джеральда Даррелла – Ли: она выступала в качестве консультанта сериала.

Главные роли в многосерийной комедийной драме «Моя семья и другие звери» сыграли Кили Хоуз, Джош О'Коннор, Майло Паркер, Дэйзи Уотерстоун, Каллум Вудхауз.

Я большая поклонница романа о Дарреллах: когда впервые прочитала его в детстве, эта книга очень сильно повлияла на меня, – говорит актриса Кили Хоуз, исполнительница роли Луизы Даррелл. – К тому времени я еще ни разу не путешествовала и нигде не была, и это произведение открыло для меня целый мир. Я много раз перечитывала книгу во взрослом возрасте, читала ее своим детям. И для меня большое счастье играть в экранизации этого романа. Я уверена: наш сериал интересен людям разного возраста, каждый найдет что-то для себя. Однажды я получила письмо от поклонников картины, где они рассказывали, что по вечерам собираются всей семьей перед экраном телевизора и смотрят наш сериал. Среди них – и 94-летняя бабушка, и 9-летний мальчик. Это так трогательно!

Для многих актеров работа в сериале стала дебютом. Например, Каллум Вудхауз, сыгравший Лесли – среднего сына Дарреллов, пришел на съемочную площадку сразу после театрального училища. А у Джоша О'Коннора в «Моей семье и других зверях» – первая главная роль, старшего сына Ларри. Кстати, именно благодаря тому, что актер очень понравился королеве Елизавета II в этой экранизации, его позже утвердили на роль принца Чарльза в сериале «Корона».

Для того, чтобы погрузиться в образы героев, актерам пришлось многому научиться. Например, все изучали греческий язык и манеры высшего общества. Джош О'Коннор также учился управлять яхтой и работать на старинной печатной машинке, ведь его герой – начинающий писатель. Каллум Вудхауз брал уроки стрельбы, разбирал и чистил огнестрельное оружие, а еще – учился доить козу и снимать шкуру с кролика. А вот самому младшему актеру – 14-летнему Майло Паркеру, который сыграл знаменитого натуралиста Джерри Даррелла в детстве, нужно было освоить навыки общения с разными животными: от пеликанов и ленивцев до стервятников и фламинго. Мальчик настолько хорошо справлялся с пернатыми и пушистыми партнерами в кадре, что после съемок сериала его пригласили стать послом Фонда охраны дикой природы Даррелла.

Съемки сериала «Моя семья и другие звери» проходили на Корфу и в Лондоне. Кстати, дом, в котором живут главные герои на острове, в свое время посещали настоящие Дарреллы.

Познакомиться с семьей Дарреллов украинские телезрители смогут уже на следующей неделе. Смотрите сериал «Моя семья и другие звери» на телеканале «Интер» с 13 июля со вторника по пятницу в 10:00 (по две серии в день).