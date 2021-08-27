Одруження наосліп-7: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2021)

27 августа 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Одруження наосліп-7: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2021)
Одруження наосліп-7: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2021)
пресс-служба

27 августа на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 13 выпуск седьмого сезона реалити-шоу Одруження наосліп. 13 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 13 выпуске реалити-шоу Одруження наосліп-7: «Одруження наосліп» ‒ это единственный украинский телепроект, участники которого за неделю могут стать по-настоящему счастливыми. В шестом сезоне реалити-шоу уверенный шаг навстречу любви сделают самые успешные мужчины и женщины. Они преодолели препятствия на пути к блестящей карьере, защитили докторские диссертации, но не нашли главного ‒ свою половинку. Помогать одиноким героям проекта обрести любовь теперь будут практикующий психолог Ирина Кириченко и лайф-коуч Даниэль Салем. Ирина «просканирует» участников реалити и раскроет истинные причины их неудач в отношениях. А Даниэль для героев «Одруження наосліп» и зрителей станет лучшим мотиватором и строгим критиком, поможет им попрощаться с комплексами и «призраками» прошлого, одних «вылечит» от низкой самооценки, других ‒ от завышенной

13 выпуск проекта Одруження наосліп-7 смотрите в 20:15 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Одруження наосліп-7 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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