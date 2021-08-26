Говорит Украина: Гроб с одеждой похоронили, а тело сестры исчезло? (эфир от 26.08.2021)

Говорит Украина: Гроб с одеждой похоронили, а тело сестры исчезло? (эфир от 26.08.2021)

26 августа на канале Украина и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого – Гроб с одеждой похоронили, а тело сестры исчезло?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина : Пошли рвать груши - похоронили привидение? Вечером 34-летняя сестра Людмилы легла спать вместе с детьми, а утром как сквозь землю провалилась!

Светлану искали всем селом, к поискам присоединилась полиция с собаками, однако следы женщины якобы кто-то скрыл! Через пять месяцев после исчезновения мать Светланы пошла на дачу рвать груши, а когда залезла на чердак, то увидела там вроде только одежда пропавшей дочери!

Кого родственники Светланы похоронили в гробу? Может быть женщина еще живой? И из родных причастен к загадочному исчезновению женщины - покажет полиграф!

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:10 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.