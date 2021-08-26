Танці з зірками-2021: последним участником проекта стал олимпийский чемпион

26 августа 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: последним участником проекта стал олимпийский чемпион
Чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по карате Станислав Горуна
пресс-служба канала 1+1

Завершился традиционный челлендж под названием #танціззіркамиchallenge, в котором участники шоу «Танці з зірками» бросали друг другу вызов с приглашением выйти на паркет.

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26 августа стало известно имя последнего участника пятого сезона шоу «Танці з зірками». Им стал бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по карате Станислав Горуна. 

Спортсмен принял вызов от эпатажного певца по имени MELOVIN и опубликовал видео со спортивного зала.

Участие в проекте - это для меня настоящий вызов. Уже сейчас понимаю, что мне будет труднее из всех участников, ведь когда все в юности ходили на дискотеки, я ходил на тренировки по карате. Но принимать вызовы - это именно то, что я люблю. Я бы хотел научиться танцевать что угодно: сальсу, бачату, танго, меренгу, вальс. В моем случае начать двигаться - это уже большой прогресс, - сказал Станислав Горуна.

Чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по карате Станислав Горуна / пресс-служба канала 1+1
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Нагадаємо, учасниками шоу «Танці з зірками» стали співачка Джамала, учасник гурту Танок на майдані Конґо Олег Фагот Михайлюта, солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька, український актор Олексій Суровцев, гумористка Анастасія Оруджова, гуморист Іван Люленов, актор Костянтин Войтенко, співак KADNAY, співачка Євгенія Власова, актор Артур Логай, співачка Lida Lee, співак MELOVIN та олімпійський чемпіон Станіслав Горуна. Прийняв виклик і україно-американський чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars» Макс Чмерковський, який повідомив, що стане новим суддею шоу «Танців з зірками». До суддівського складу також увійшли улюблені танцюристи країни - прима-балерина Катерина Кухар і хореограф та ведучий інфотейнмент шоу «Твій день» Влад Яма. Ведучим шоу став Юрій Горбунов.

Напомним, 

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