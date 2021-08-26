Танці з зірками-2021: последним участником проекта стал олимпийский чемпион Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по карате Станислав Горуна пресс-служба канала 1+1

Завершился традиционный челлендж под названием #танціззіркамиchallenge, в котором участники шоу «Танці з зірками» бросали друг другу вызов с приглашением выйти на паркет.