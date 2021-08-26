Танці з зірками-2021: последним участником проекта стал олимпийский чемпион
26 августа 2021 13:20
Чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по карате Станислав Горуна
пресс-служба канала 1+1
Завершился традиционный челлендж под названием #танціззіркамиchallenge, в котором участники шоу «Танці з зірками» бросали друг другу вызов с приглашением выйти на паркет.
«Танці з зірками». Им стал бронзовый призер Олимпиады в Токио, чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по карате Станислав Горуна.
Спортсмен принял вызов от эпатажного певца по имени MELOVIN и опубликовал видео со спортивного зала.
Участие в проекте - это для меня настоящий вызов. Уже сейчас понимаю, что мне будет труднее из всех участников, ведь когда все в юности ходили на дискотеки, я ходил на тренировки по карате. Но принимать вызовы - это именно то, что я люблю. Я бы хотел научиться танцевать что угодно: сальсу, бачату, танго, меренгу, вальс. В моем случае начать двигаться - это уже большой прогресс, - сказал Станислав Горуна.
Чемпион Всемирных Игр и чемпион Европы по карате Станислав Горуна / пресс-служба канала 1+1
Напомним,