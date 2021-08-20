Танці з зірками-2021: победитель шоу Х-фактор станет участником проекта

20 августа 2021 11:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: победитель шоу Х-фактор станет участником проекта
Танці з зірками-2021: победитель шоу Х-фактор станет участником проекта
пресс-служба канала 1+1

Недавно певица Lida Lee приняла #танціззіркамиchallenge и бросила вызов MELOVIN.

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Недавно челлендж приняла певица Lida Lee, она опубликовала видео в соц.сети, где станцевала танго с таинственном партнером, и бросила вызов певцу MELOVIN. Сегодня артист подтвердил свое участие в шоу видеороликом.

Люблю делать то, чего от меня точно не ожидают. «Танці з зірками» станут отличным трамплином и выходом из привычной музыкальной среды в нечто новое. Если кого-то и интересует участие ради участия, то меня интересует именно победа в шоу, - сказал MELOVIN.

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MELOVIN бросил вызов украинскому спортсмену Станиславу Горуну, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Напомним,

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