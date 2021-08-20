Танці з зірками-2021: победитель шоу Х-фактор станет участником проекта
20 августа 2021 11:20
Танці з зірками-2021: победитель шоу Х-фактор станет участником проекта
пресс-служба канала 1+1
Недавно певица Lida Lee приняла #танціззіркамиchallenge и бросила вызов MELOVIN.
MELOVIN. Сегодня артист подтвердил свое участие в шоу видеороликом.
Люблю делать то, чего от меня точно не ожидают. «Танці з зірками» станут отличным трамплином и выходом из привычной музыкальной среды в нечто новое. Если кого-то и интересует участие ради участия, то меня интересует именно победа в шоу, - сказал MELOVIN.
Напомним,