Катя Осадчая в третий раз стала мамой: первое фото малыша
19 августа Катя Осадчая и Юрий Горбунов вновь стали родителями.
Роды звезды были партнерскими, и прошли в одном из частных роддомов Киева. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.
Малыш появился на свет в 5.05 утра. Вес его составил 3250 грамм и рост 52 см.
Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. Юрію, дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці! – написала в Инстаграм Осадчая.
Сьогодні,19 серпня о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива,довгоочікувана подія-в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою,наша матуся!!Люблю тебе!Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину,і бачити як з‘являється на світ твоя дитина!!Дякую тобі за це!!
Отметим, что для Катерины и Юрия новорожденный сын стал вторым общим ребенком. Сейчас в их семье подрастает старший сын - 4-летний Иван. От первого брака у Катерины есть еще один сын - 18-летний Илья.
Напомним,