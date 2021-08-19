Катя Осадчая в третий раз стала мамой: первое фото малыша

19 августа 2021 14:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Катя Осадчая в третий раз стала мамой: первое фото малыша
Супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha

19 августа Катя Осадчая и Юрий Горбунов вновь стали родителями.

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Радостной новостью о пополнении в семье телеведущие поделились со своими поклонниками в соцсетях. Катя Осадчая родила Юрию Горбунову второго сына.

Роды звезды были партнерскими, и прошли в одном из частных роддомов Киева. Сейчас мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Катя Осадчая показала первое фото сына / instagram.com/kosadcha

Малыш появился на свет в 5.05 утра. Вес его составил 3250 грамм и рост 52 см.

Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. Юрію, дякую тобі за те, що кожну хвилину був поруч, в нас виходять гарні хлопці! – написала в Инстаграм Осадчая.

instagram.com/gorbunovyuriy

Сьогодні,19 серпня о 5.05 ранку в нашій сім‘ї сталася щаслива,довгоочікувана подія-в нас народився ще один синочок!! Пишаюся тобою,наша матуся!!Люблю тебе!Ми безмежно щасливі!!! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину,і бачити як з‘являється на світ твоя дитина!!Дякую тобі за це!!

Юрий Горбунов показал ножку второго сына / instagram.com/gorbunovyuriy

Отметим, что для Катерины и Юрия новорожденный сын стал вторым общим ребенком. Сейчас в их семье подрастает старший сын - 4-летний Иван. От первого брака у Катерины есть еще один сын - 18-летний Илья.

instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним,

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