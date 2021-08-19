Співають всі: названо имя звездного гостя первого выпуска талант-шоу
19 августа 2021 14:40
Судьи шоу «Співають всі!»
пресс-служба канала Украина
В субботу, 21 августа, в 21:00 на телеканале «Украина» выйдет премьерный выпуск вокального шоу «Співають всі!».
Читайте такжеРомео и Джульетта из Черкасс: ТЕТ продолжает знакомить с героями главного комедийного сериала осениК «сотне» судей проекта «Співають всі!» во главе с капитаном Натальей Могилевской в первом выпуске присоединится специальный гость эфира – популярная группа «Go_A».
За кулисами шоу солистка группы Екатерина Павленко рассказала о своих впечатлениях от первого в жизни судейства и дала ценные советы начинающим артистам.
Очень приятно быть частью этого шоу. Мне кажется, что петь – это классно! И круто, что все больше украинцев начинают это делать – это интересно и позитивно! Поэтому ждем новый контент и следим за участниками, – комментирует солиста группы «Go_A» Екатерина Павленко на съемочной площадке канала «Украина».
Солиста группы «Go_A» Екатерина Павленко / пресс-служба канала Украина
Прежде всего скажу, что не стоит пытаться понравиться всем. Главное – показать себя настоящего и этим запомниться людям. Вообще, когда человек пытается что-то кому-то доказать – это не выглядит естественно, а когда остаешься ты самим собой – это покоряет. Надо чувствовать песню и вкладывать в нее душу, – поделилась звезда за кулисами шоу «Співають всі!».
Группа «Go_A» / пресс-служба канала Украина
Читайте такжеДетский телохранитель: канал Украина приступил к съемкам 40-серийного детектива с элементами комедииА вот для самой Екатерины Павленко участие в таких шоу – настоящий стресс, поэтому она обещает оказать поддержку каждому участнику.
Для меня все конкурсы – это большой стресс. Да и в роли судьи будет не менее сложно, ведь я всех люблю и мне всех жалко. Я могу в каждом найти хорошие черты. И надеюсь, что моя оценка максимально положительно повлияет на развитие каждого участника, – говорит певица.
Напомним,