Співають всі: названо имя звездного гостя первого выпуска талант-шоу

В субботу, 21 августа, в 21:00 на телеканале «Украина» выйдет премьерный выпуск вокального шоу «Співають всі!».

К «сотне» судей проекта «Співають всі!» во главе с капитаном Натальей Могилевской в первом выпуске присоединится специальный гость эфира – популярная группа «Go_A».

За кулисами шоу солистка группы Екатерина Павленко рассказала о своих впечатлениях от первого в жизни судейства и дала ценные советы начинающим артистам.

Очень приятно быть частью этого шоу. Мне кажется, что петь – это классно! И круто, что все больше украинцев начинают это делать – это интересно и позитивно! Поэтому ждем новый контент и следим за участниками, – комментирует солиста группы «Go_A» Екатерина Павленко на съемочной площадке канала «Украина».

Солиста группы «Go_A» Екатерина Павленко / пресс-служба канала Украина

Певица отметила – ранее неоднократно участвовала в различных вокальных кастингах и конкурсах, но в судейском кресле будет сидеть впервые, поэтому ей интересно узнать, что происходит с другой стороны шоу. Также артистка дала несколько ценных советов, как обратить на себя внимание в подобных шоу.

Прежде всего скажу, что не стоит пытаться понравиться всем. Главное – показать себя настоящего и этим запомниться людям. Вообще, когда человек пытается что-то кому-то доказать – это не выглядит естественно, а когда остаешься ты самим собой – это покоряет. Надо чувствовать песню и вкладывать в нее душу, – поделилась звезда за кулисами шоу «Співають всі!».

Группа «Go_A» / пресс-служба канала Украина

А вот для самой Екатерины Павленко участие в таких шоу – настоящий стресс, поэтому она обещает оказать поддержку каждому участнику.

Для меня все конкурсы – это большой стресс. Да и в роли судьи будет не менее сложно, ведь я всех люблю и мне всех жалко. Я могу в каждом найти хорошие черты. И надеюсь, что моя оценка максимально положительно повлияет на развитие каждого участника, – говорит певица.

Напомним,