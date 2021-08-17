Ромео и Джульетта из Черкасс: ТЕТ продолжает знакомить с героями главного комедийного сериала осени

Комедию "Ромео и Джульетта из Черкасс" телезрители увидят уже 13 сентября в 22:00 на телеканале ТЕТ.

Сериал расскажет зрителям историю Ромы Монтенко и Юли Капуленко. Молодые ребята влюблены и планируют пожениться. Но все звучит идеально до тех пора, пока они не знают, что их родители, ненавидят друг друга. Влюбленным предстоит преодолеть множество препятствий на пути к свадьбе мечты и счастливой супружеской жизни – от желаемого мира между родителями до организации праздника, который понравится всем членам семьи.

Также телеканал ТЕТ уже познакомил своих зрителей и подписчиков со всей семьей Монтенко. Теперь же знакомимся с семьей Капуленко.

Полина Василина исполнила роль Юли Капуленко.

Актриса поделилась, что ее героиня абсолютно влюблена в Рому, добрая, сильная и справедливая девушка, местами вспыльчивая, но обстоятельства тоже не самые спокойные вокруг нее. Зрители посмеются над попытками Ромы и Юли помирить родителей и всеми событиями на пути к их свадьбе.

Назар Заднепровский исполнил роль главы семейства Анатолия Капуленко.

Назар рассказал, что его герой обеспеченный и уверенный в себе мужчина, который готов мир перевернуть лишь бы его доченька была счастлива. Но когда папа узнает, что дочь влюблена в сына врага, он не может этого принять. Вокруг этого и будут выстроены поводы для юмора и смеха.

Вера Кобзарь исполнила роль мамы Юли, которую зовут Валя Капуленко.

Вера отзывается о героине невероятно тепло. Актриса считает свою Валентину очень романтичной и тонкой натурой, которой не хватает любви. Валя мечтает, чтобы ее жизнь превратилась в романтичный сериал и “спойлер”: немножко она в этом преуспеет.

Все актеры в один голос призываю смотреть комедийный сериал, чтобы посмеяться над яркими, узнаваемыми персонажами, жизненными конфликтами и взаимоотношениями детей и родителей.

Не пропустите премьеру комедийного сериала “Ромео и Джульетта из Черкасс” уже 13 сентября в 22:00 на телеканале ТЕТ.

Напомним,