Беременная принцесса Беатрис рассказала о заболевании, которое может передаться ее ребенку

17 августа 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Беременная принцесса Беатрис рассказала о заболевании, которое может передаться ее ребенку
Принцесса Беатрис
Fotobank / GettyImages

Осенью 2021 года принцесса Беатрис впервые станет мамой.

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На днях внучка внучка Елизаветы II дала интервью изданию Hello. В разговоре с журналистом принцесса Беатрис рассказала о своем заболевании. Которое, как она завила, может передаться ее будущему малышу.

Как оказалось, в возрасте 7 лет Беатрис поставили диагноз – дислексия. К слову, у людей, страдающих дислексией, имеются трудности в разных компонентах чтения и письма, а также в целом расшифровку букв и любых других языковых символов.

Будущая мама отметила, что ее супруг, итальянский аристократ Эдоард Мапелли-Моцци, также страдает дислексией. И если у их ребенка будет это заболевание, они примут это "как подарок".

Принцесса Беатрис c ve;tv Эдоардо Мапелли-Моцци / instagram.com/theroyalfamily

Мой муж тоже страдает дислексией, так что увидим, будем ли мы разговаривать через пару месяцев с новорожденным в доме, но я действительно рассматриваю это как подарок, – сказала Беатрис. – И я думаю, что жизнь – это проблемные моменты, которые закаляют нас. Конечно, я бы никогда не хотела, чтобы возникли какие-либо сложные ситуации. Но я чувствую, что мы сможем воспользоваться некоторыми инструментами, которые у нас есть от благотворительных организаций. Мне очень, очень повезло, что мы можем поговорить об этом.

Отметим, что Беатрис является покровительницей благотворительного фонда Helen Arkell Dyslexia Charity. Сейчас она помогает таким детям и их родителям. Ведь для каждого родителя действительно важно, чтобы он чувствовал себя не одиноким в этом.

Напомним,

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