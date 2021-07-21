Детский телохранитель: канал Украина приступил к съемкам 40-серийного детектива с элементами комедии

В Киеве стартовали съемки украиноязычного 40-серийного детектива с элементами комедии «Детский телохранитель». Производством картины по заказу телеканала «Украина» занимается продакшн-компания «Теле Про».

Отставной спецназовец Тарас не нашел себя в гражданской жизни и устраивается в охранное агентство. Бывший военный уверен, что легко справится с обязанностями охранника, но только пока не узнает, что охранять ему придется детей.

По сюжету приключенческого сериала, состоятельные семьи нанимают детского охранника, если чувствуют, что их ребенку угрожает опасность, но какая, клиент часто скрывает. Часто за этим стоит семейная тайна, которую приходится распутывать главному герою.

Тарас заканчивает военную карьеру, и ему нужно заново налаживать жизнь. Для него в спецназе все понятно, а вот с детьми ладить сложно. И ему приходится меняться внутренне, за этим интересно наблюдать. К тому же, у нас много экшена, погони, динамики – такие сцены очень захватывающие. Не могу не сказать о невероятных наших детях, которых будет охранять мой герой, они очень органичны, неожиданные, профессиональные, и это прекрасно, – рассказал актер Евгений Олейник, который играет в сериале роль охранника Тараса.

канал Украина приступил к съемкам 40-серийного детектива "Детский телохранитель" / пресс-служба

В работе отставному спецназовцу помогает очаровательная девушка по имени Лада, без которой он в буквальном смысле «никуда».

Я играю напарницу Тараса, которая водит за него авто. Моя героиня женственная, нежная, но в то же время уверенная в себе девушка. У нее есть своя тайна и непростое прошлое, о котором зритель постепенно узнает. Благодаря работе с Тарасом, она решает свои вопросы, – интригует актриса Анна Гуляева, которая играет роль Лады.

Кроме захватывающих расследований, семейных драм и непростых личных взаимоотношений, зрители «Детского телохранителя» получат щедрую порцию юмора и «крылатых» выражений героев.

«Детский телохранитель» – это тот сериал, который, мы надеемся, сможет собрать у экрана всю семью. То забытое, когда все в сборе: вместе смотрят, смеются, обсуждают и остаются при этом в приподнятом настроении на весь вечер. Хотя в основе заложены серьезные вещи – вечные ценности и проблемы доверия родителей и детей. Просто мы рассказываем о них в легком жанре, через юмор, – прокомментировала креативный продюсер и автор идеи проекта Юлия Охрименко.

Актриса Анна Гуляева / пресс-служба

Удастся ли справиться отважному Тарасу с большими проблемами своих маленьких клиентов, и сможет ли он сам преодолеть свой самый большой страх, станет известно в сериале «Детский телохранитель» на телеканале «Украина».

В сериале снялись актеры: Евгений Олейник, Анна Гуляева, Константин Корецкий, Андрей Фединчик, Татьяна Печенкина, Мишко Роланд, Дмитрий Оскин, Михаил Матюхин.

Режиссер-постановщик: Сергей Санин.

Автор идеи: Юлия Охрименко

Руководитель проекта: Оксана Струтинская

Продюсеры проекта: Виктория Корогод, Елена Канишевская.

Напомним,