Baby shower: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку перед рождением ребенка

Звездные супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая вот-вот станут родителями во второй раз. Пол ребенка супруги еще не рассекретили, однако устроили вечеринку для самых близких друзей.

В субботу, 14 августа, на территории загородного дома Юрий Горбунов устроил настоящее торжество для любимой. Был накрыт роскошный стол, оформлены несколько фотозон с оранжевыми и зелеными шарами, играла живая музыка и проводились конкурсы для гостей.

Разделить радостный день с телеведущими пришли Настя Каменских, Потап, Анна Андрийчук-Завгородняя, Соня Плакидюк и другие.

Baby shower Юрия Горбунова и Кати Осадчей / социальная сеть Instagram

Катя Осадчая предстала на вечеринке в очень нежном и романтическом образе. Она позировала летнем платье длины миди с фиолетовыми цветами. Ее образ дополнял легкий макияж и венок на голове. Муж знаменитости предпочел появиться перед гостями в белых шортах и белой рубашке.

Happy day! Свято напередодні народження нової людини,

‒ написала в новом посте Осадчая.

Baby shower Юрия Горбунова и Кати Осадчей / социальная сеть Instagram

К слову, пока неизвестно, объявила пара своим близким друзьям пол ребенка или все же оставила в тайне. Возможно, звездные супруги захотят сообщить эту новость уже после самих родов.

Напомним,