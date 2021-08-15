Baby shower: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку перед рождением ребенка
Звездные супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая вот-вот станут родителями во второй раз. Пол ребенка супруги еще не рассекретили, однако устроили вечеринку для самых близких друзей.
Разделить радостный день с телеведущими пришли Настя Каменских, Потап, Анна Андрийчук-Завгородняя, Соня Плакидюк и другие.
Катя Осадчая предстала на вечеринке в очень нежном и романтическом образе. Она позировала летнем платье длины миди с фиолетовыми цветами. Ее образ дополнял легкий макияж и венок на голове. Муж знаменитости предпочел появиться перед гостями в белых шортах и белой рубашке.
Happy day! Свято напередодні народження нової людини,‒ написала в новом посте Осадчая.
Напомним,
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