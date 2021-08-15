Baby shower: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку перед рождением ребенка

15 августа 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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Baby shower: Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили вечеринку перед рождением ребенка
Телеведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

Звездные супруги Юрий Горбунов и Катя Осадчая вот-вот станут родителями во второй раз. Пол ребенка супруги еще не рассекретили, однако устроили вечеринку для самых близких друзей.

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В субботу, 14 августа, на территории загородного дома Юрий Горбунов устроил настоящее торжество для любимой. Был накрыт роскошный стол, оформлены несколько фотозон с оранжевыми и зелеными шарами, играла живая музыка и проводились конкурсы для гостей.

Разделить радостный день с телеведущими пришли Настя Каменских, Потап, Анна Андрийчук-Завгородняя, Соня Плакидюк и другие.

Baby shower Юрия Горбунова и Кати Осадчей / социальная сеть Instagram

Катя Осадчая предстала на вечеринке в очень нежном и романтическом образе. Она позировала летнем платье длины миди с фиолетовыми цветами. Ее образ дополнял легкий макияж и венок на голове. Муж знаменитости предпочел появиться перед гостями в белых шортах и белой рубашке.

Happy day! Свято напередодні народження нової людини,
‒ написала в новом посте Осадчая.

Baby shower Юрия Горбунова и Кати Осадчей / социальная сеть Instagram

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К слову, пока неизвестно, объявила пара своим близким друзьям пол ребенка или все же оставила в тайне. Возможно, звездные супруги захотят сообщить эту новость уже после самих родов.

Напомним,

Baby shower Юрия Горбунова и Кати Осадчей / социальная сеть Instagram
 

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