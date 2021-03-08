Юрий Горбунов показал, как развлекает сына, пока жена на работе
8 марта 2021 12:00
Шоумен Юрий Горбунов
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Звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая воспитывают 4-летнего сына Ивана. Телеведущие не показывают лицо мальчика, однако снимки с ним в своих микроблогах иногда публикуют.
Юрий Горбунов показал, как проводит свободное время с сыном. Утро воскресенья у отца и сына началось с просмотра мультфильмов и рисования. Похоже, маленькому Ване очень нравится рисовать, родители неоднократно показывали его за этим творческим занятием.
Ранкові, недільні розмальовки,– написал в новом посте Горбунов.
Позже Юрий начал заниматься йогой, а его сын строил автопарк из машинок.
Хтось починав з татом займатися йогою, але по ходу відволікся. Ех,‒ подписал кадр ведущий.
Читайте такжеХочу сына и дочь: Макс Барских признался, что желал прибегнуть к суррогатному материнствуПодписчики растрогались такой семейной идиллией. Они оставили массу приятных комментариев: «Які добрі очі», «Чудовий батько, з синочком ранком уже розмальовки, молодці», «Щасливий тато і синок», «Це чудово! І креативно, і моторику розвиває, і нерви заспокоює!», «Йога йогою, а машинки самі себе не розставлять», «У нас также зарядка проходит», «Такие милые. Почаще публикуйте такие кадры».
Напомним,