Юрий Горбунов впервые рассказал о партнерских родах
Ведущий Юрий Горбунов признался, что постиг - мужчины намного слабее, чем женщины. И если бы он оказался на месте жены, вряд ли выдержал бы рождения ребенка.
Впрочем, его ничто не смогло выбить из колеи. Мол, создалось ощущение, что в прошлой жизни он был повивальной бабкой. Но шутки-шутками, а Юрий уверен - женщины сильнее, чем мужчины.
И в этом Горбунов убедился раз и на всю жизнь.
Я все это время плакал. Особенно, когда малыш 45 минут спал на мне, - говорит ведущий в программе СЛАВА+, добавляя, что обязательно «заставил» бы каждого мужчину присутствовать на родах.
Напомним,