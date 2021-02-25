Юрий Горбунов впервые рассказал о партнерских родах

Ведущий Юрий Горбунов признался, что постиг - мужчины намного слабее, чем женщины. И если бы он оказался на месте жены, вряд ли выдержал бы рождения ребенка.

Оказалось, Юрий Горбунов тщательно готовился к родам. Ходил на специальные курсы, изучал, как все будет. Конечно, ведущий добавляет - теория и практика совершенно разные.

Впрочем, его ничто не смогло выбить из колеи. Мол, создалось ощущение, что в прошлой жизни он был повивальной бабкой. Но шутки-шутками, а Юрий уверен - женщины сильнее, чем мужчины.

И в этом Горбунов убедился раз и на всю жизнь.

Я все это время плакал. Особенно, когда малыш 45 минут спал на мне, - говорит ведущий в программе СЛАВА+, добавляя, что обязательно «заставил» бы каждого мужчину присутствовать на родах.

Юрий Горбунов с Катей Осадчей / instagram.com/gorbunovyuriy

Юрий очень удивился факту - после появления на свет дети лучше чувствуют папу, чем маму. Дело в том, что малыш еще в животике слышит голос отца напрямую, поэтому успевает к нему привязаться. Нет сомнений - лучше в этот момент быть с любимой женщиной и ребенком.

Напомним,