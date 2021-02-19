Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились яркими кадрами со дня рождения сына Ивана

19 февраля 2021 11:25 Юлия Крутиева
Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились яркими кадрами со дня рождения сына Ивана
Юрий Горбунов и Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha

18 февраля младшему сыну Кати Осадчей исполнилось 4 года.

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В честь дня рождения Ивана любящие родители устроили громкую вечеринку. А с самого утра Катя Осадчая и Юрий Горбунов поздравляли своего именинника. Малышу подарили много подарков, среди которых была игрушка-конструктор – большой башенный кран.

Юрий Горбунов с сыном Иваном / instagram.com/kosadcha

На своих страницах в Инстаграм телеведущие опубликовали трогательные кадры с малышом, сопроводив их поздравлениями своему сыну:

Батьки, невже вже 4? Найочікуваніше свято - День народження Івасика. Івасичок, будь щасливим, наш хлопчик! – написала Катя Осадчая.

Так, ніби тільки вчора ти народився! А сьогодні -тобі вже 4 рочки!! Будь здоровим і щасливим синок!! Ми тебе дуже любимо!! – написал Юрий Горбунов.

Вечером, в одном из заведений столицы, состоялось празднования 4-летия Ивана. Для мероприятия супруги сшили family look в черно-белых тонах. Выглядели они очень стильно.

Юрий ГОрбунов и Катя Осадчая с сыном Иваном / instagram.com/kosadcha

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На торжество были приглашены многие звездные друзья Кати и Юрия, среди которых и крестный мальчика Потап со своей супругой Настей Каменских.

Удивляли гостей и самого именинника аниматоры и фокусники. Также состоялось небольшое шоу неоновых мыльных пузырей. Была в ресторане и яркая фотозона, а интерьер заведения украсили в желто-оранжевые тона.

Празднование дня рождения сына Юрия Горбунова и Кати Осадчей / instagram.com/kosadcha

Ближе к завершению вечеринки Ивана ждал невероятно красивый двухуровневый торт со сказочными героями. Мальчик даже пробовал задувать свечи. У него это не получилось и он попросил папу помочь ему. Юрий взял сына на руки, поднес ближе к торту и помог задуть свечи. Малыш был в восторге.

Сын Горбунова и Осадчей задувает свечи / instagram.com/kosadcha

Напомним,

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