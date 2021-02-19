Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились яркими кадрами со дня рождения сына Ивана
18 февраля младшему сыну Кати Осадчей исполнилось 4 года.
На своих страницах в Инстаграм телеведущие опубликовали трогательные кадры с малышом, сопроводив их поздравлениями своему сыну:
Батьки, невже вже 4? Найочікуваніше свято - День народження Івасика. Івасичок, будь щасливим, наш хлопчик! – написала Катя Осадчая.
Так, ніби тільки вчора ти народився! А сьогодні -тобі вже 4 рочки!! Будь здоровим і щасливим синок!! Ми тебе дуже любимо!! – написал Юрий Горбунов.
Вечером, в одном из заведений столицы, состоялось празднования 4-летия Ивана. Для мероприятия супруги сшили family look в черно-белых тонах. Выглядели они очень стильно.
Удивляли гостей и самого именинника аниматоры и фокусники. Также состоялось небольшое шоу неоновых мыльных пузырей. Была в ресторане и яркая фотозона, а интерьер заведения украсили в желто-оранжевые тона.
Ближе к завершению вечеринки Ивана ждал невероятно красивый двухуровневый торт со сказочными героями. Мальчик даже пробовал задувать свечи. У него это не получилось и он попросил папу помочь ему. Юрий взял сына на руки, поднес ближе к торту и помог задуть свечи. Малыш был в восторге.
Напомним,