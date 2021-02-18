Пэрис Хилтон выходит замуж за владельца бренда парфюма

18 февраля 2021 16:40 Юлия Крутиева
Пэрис Хилтон выходит замуж за владельца бренда парфюма
Светская львица Пэрис Хилтон
instagram.com/parishilton

В жизни Пэрис Хилтон произошло приятное событие.

Читайте такжеСкандальный блогер Анна Алхим раскритиковала свою внешность
Светская львица Пэрис Хилтон уже трижды перебывала в статусе «невесты». Первым замуж девушку позвал Джейсон Шоу, вторым ее женихом был Пэрис Лацис, а третьим - Крис Зилка. Но со всеми этими мужчинами у нее дело до свадьбы так и не дошло.

В четвертый раз знаменитая блондинка стала в день своего 40-летия. Предложение руки и сердца Пэрис получила от владельца бренда парфюма Картера Реума.

Помолвка пары состоялась на частном острове. На своей странице в социальной сети Инстаграм Пэрис поделилась трогательным видео, в котором показала, как Картер делал ей предложение.

Пэрис Хилтон с женихом / instagram.com/parishilton
Читайте такжеХолостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако
На закате влюбленные отправились на прогулку по пляжу, где Реум стал на одно колено и задал Хилтон главный вопрос, на который та ответила согласием.

Пэрис Хилтон с женихом и родственниками / instagram.com/parishilton
Своей невесте Реум подарил кольцо с бриллиантом, разработанное Жаном Дуссе, правнуком легендарного Луи Картье. Радостный момент с парой разделили сестра Пэрис Ники и брат Картера Кортни, которые отправились в путешествие на частный остров вместе с ними.

Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и по случаю моего дня рождения он устроил поездку в тропический рай, - пишет в своем блоге светская львица. - Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала: «Да, да навсегда». Нет никого другого, с кем бы я хотела провести всю жизнь.

Напомним, 

Облако тегов

Пэрис Хилтон личная жизнь звезд социальные сети новости помолвка предложение предложение руки и сердца

Материалы по теме

Дмитрий Ступка прокомментировал слухи о разводе с женой Полиной Логуновой
Новости

Дмитрий Ступка прокомментировал слухи о разводе с женой Полиной Логуновой
Актер и блогер Богдан Шелудяк: Любовники и женихи – это не самая любимая моя история
Интервью

Актер и блогер Богдан Шелудяк: Любовники и женихи – это не самая любимая моя историяЭксклюзив
Выходите без звонка-4: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 23 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
Соня Плакидюк рассказала, как поборола проблемы с кожей: Расчесывала тело до крови
Lifestyle

Соня Плакидюк рассказала, как поборола проблемы с кожей: Расчесывала тело до крови

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 4 выпуске от 13.02.2021

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK