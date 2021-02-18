Пэрис Хилтон выходит замуж за владельца бренда парфюма

В жизни Пэрис Хилтон произошло приятное событие.

Светская львица Пэрис Хилтон уже трижды перебывала в статусе «невесты». Первым замуж девушку позвал Джейсон Шоу, вторым ее женихом был Пэрис Лацис, а третьим - Крис Зилка. Но со всеми этими мужчинами у нее дело до свадьбы так и не дошло.

В четвертый раз знаменитая блондинка стала в день своего 40-летия. Предложение руки и сердца Пэрис получила от владельца бренда парфюма Картера Реума.

Помолвка пары состоялась на частном острове. На своей странице в социальной сети Инстаграм Пэрис поделилась трогательным видео, в котором показала, как Картер делал ей предложение.

Пэрис Хилтон с женихом / instagram.com/parishilton

На закате влюбленные отправились на прогулку по пляжу, где Реум стал на одно колено и задал Хилтон главный вопрос, на который та ответила согласием.

Пэрис Хилтон с женихом и родственниками / instagram.com/parishilton

Своей невесте Реум подарил кольцо с бриллиантом, разработанное Жаном Дуссе, правнуком легендарного Луи Картье. Радостный момент с парой разделили сестра Пэрис Ники и брат Картера Кортни, которые отправились в путешествие на частный остров вместе с ними.

Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и по случаю моего дня рождения он устроил поездку в тропический рай, - пишет в своем блоге светская львица. - Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала: «Да, да навсегда». Нет никого другого, с кем бы я хотела провести всю жизнь.

Напомним,