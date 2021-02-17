Ольга Фреймут трогательно поздравила дочь с 15-летием: Моя дерзкая любимица
17 февраля 2021 12:10
Ведущая Ольга Фреймут
instagram.com/freimutolia
Дочери Ольги Фреймут Злате исполнилось 15 лет.
Ольги Фреймут царит атмосфера праздника. Причина тому - день рождения старшей дочери украинской ведущей - Златы.Свою публикацию Ольга сопроводила редкими фотографиями с домашнего архива. С помощью этих кадров звезда решила вспомнить яркие моменты путешествий и досуга, который она проводила вместе со Златой.Напомним,
Для всей семьи Фреймут это настоящее событие, поэтому поздравить свою дочь с таким днем звезда решила публично, разместив пост в Инстаграм.
Ольга Фреймут с дочкой / instagram.com/freimutolia
Донечка, Злата, з Днем народження! Будь щасливою, здоровою, а я завжди поруч: підтримати, захистити, обійняти, - пишет Фреймут. - З тобою пов’язані найтепліші спогади. Лише з тобою так весело плисти проти течії. Моя зухвала улюблениця.
Ольга Фреймут с дочкой / instagram.com/freimutolia