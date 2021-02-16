Ксения Мишина устроила фотосессию топлес: горячее фото

После завершения проекта «Холостячка» Ксения Мишина безумно счастлива рядом с Александром Эллертом.

Актрисе и юмористу удалось создать гармоничную пару, а также наладить хорошие отношения с детьми друг друга. Более того, в преддверии Нового года Ксения Мишина и Александр Эллерт стали жить под одной крышей.

Также влюбленные уже успели насладиться первым совместным отдыхом за границей. Ксюша и Саша вместе со своими детьми отправились в солнечную Доминикану.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

На своих страницах в Инстаграм влюбленные активно рассказывали о своем досуге и делились яркими фотографиями и видео. А вот самую откровенную фотосессию пара устроила в День святого Валентина.

Ксения решила сняться почти обнаженной. В кадре с Сашей она предстала в одних лишь черных трусиках. Свою грудь актриса прикрыла небольшой валентинкой.

Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua

Напомним,