Ксения Мишина устроила фотосессию топлес: горячее фото
16 февраля 2021 15:20
Юлия Крутиева
После завершения проекта «Холостячка» Ксения Мишина безумно счастлива рядом с Александром Эллертом.
Актрисе и юмористу удалось создать гармоничную пару, а также наладить хорошие отношения с детьми друг друга. Более того, в преддверии Нового года Ксения Мишина
и Александр Эллерт стали жить под одной крышей.
Также влюбленные уже успели насладиться первым совместным отдыхом за границей. Ксюша и Саша вместе со своими детьми отправились в солнечную Доминикану.
Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua
На своих страницах в Инстаграм влюбленные активно рассказывали о своем досуге и делились яркими фотографиями и видео. А вот самую откровенную фотосессию пара устроила в День святого Валентина.
Ксения решила сняться почти обнаженной. В кадре с Сашей она предстала в одних лишь черных трусиках. Свою грудь актриса прикрыла небольшой валентинкой.
Ксения Мишина и Александр Эллерт / instagram.com/misha.k.ua
Напомним,