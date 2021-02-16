У кого більше?: ведущая тревел-шоу испортила репутацию танцевального коллектива

16 февраля 2021 12:50 Юлия Крутиева
У кого більше?: ведущая тревел-шоу испортила репутацию танцевального коллектива
Оля Манько из травел-шоу «У кого больше?»
пресс-служба Нового канала

Ведущая Оля Манько из тревел-шоу «У кого больше?» провалила творческое выступление в Занзибаре.

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Какие только испытания не проходят ведущие реалити «У кого больше?», которое каждую субботу показывает Новый канал, чтобы заработать деньги в экзотической стране. 

Обычно они преодолевают свои страхи, идут против принципов, а иногда и рискуют собственным здоровьем. Бывают работы, которые, на первый взгляд, не требуют особых усилий. Но ответственности там не меньше.

Во время поисков работы во время нашего путешествия в Занзибар я случайно попала на репетицию танцевального коллектива, – рассказывает ведущая реалити Оля Манько. – Как оказалось впоследствии, это группа, которая выступает в различных местных отелях со своим шоу для туристов. Хотя я и не танцовщица, потерять возможность подзаработать, выступая с ними, не могла. Поэтому уверенно подошла к руководителю, наговорила всякого, как будто я профессионал, и он отправил меня на репетицию к девушкам.

Оля Манько из травел-шоу «У кого больше?» / пресс-служба Нового канала
Конкуренцию, конечно, не любит никто.

Начала танцевать с африканками зумбу, – говорит Оля. – Они энергичные и зажигательные, двигаются очень динамично. За несколько минут тренировки я уже не могла дышать, а им хоть бы что. Затем они стали танцевать тверк. Мои умения в этом стиле танца тоже так себе, поэтому не удивительно, что девушки с треском меня выгнали оттуда. Еще и обидели.

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Но Оля не теряла надежды и попросилась выступать с парнями. Общий танец поставили, а происшествия не закончились.

Из-за водителя мы опоздали на выступление больше чем на час, поэтому руководитель решил, что будем танцевать половину программы, – говорит ведущая. – Конечно, по иронии судьбы, номер со мной в эту половину не входил. Но мне нужно было заработать любой ценой. Я напросилась все же танцевать с девушками. Но так как с репетиции меня выгнали, танец я не запомнила. На сцене было очень сложно. Повторяла за девушками, не успевала, сбивалась. Они прямо перед зрителями на меня кричали, оскорбляли, а потом вообще вытолкали со сцены. Это была катастрофа. Руководитель коллектива сказал мне за кулисами, что еще ни разу так не позорился.

Оля Манько из травел-шоу «У кого больше?» / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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