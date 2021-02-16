Елена-Кристина Лебедь рассказала о неожиданном подарке любимому на День святого Валентина

16 февраля 2021 04:00 Юлия Крутиева
Елена-Кристина Лебедь рассказала о неожиданном подарке любимому на День святого Валентина
Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко
instagram.com/elena_kristina_lebed

Ведущая проекта «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал, разоткровенничалась о личном.

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Фантазии Елене-Кристине Лебедь не занимать. Вот уже шестой сезон подряд она придумывает самые разнообразные способы вывести на чистую воду злоумышленников в проекте «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал. Впрочем, не менее оригинальна девушка и в личной жизни.

Для меня каждый подарок – необычный. Но расскажу, какой мой презент любимому на 14 февраля был, как минимум, неожиданным. В красивой деревянной коробке, с красивым деревянным кулоном-замком в форме сердца лежали… обычные пуговицы, 15 штук, – смеется ведущая. – Это были пуговицы для рубашки любимого, которую я на нем в порыве страсти порвала.

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Таким, казалось бы, простым подарком Елена-Кристина убила сразу двух зайцев: и любимого удивила, и продлила жизнь вещи.

Та рубашка оказалась качественной – не разорвалась, зато пуговицы поотлетали даже на рукавах, – смеется Елена-Кристина. – Так что она долго лежала потом в шкафу, ибо как халат носить ее не комильфо. А тут такой подарище, получилась новая, стильная, а. главное, крепкая рубашка.

Смотрите шестой сезон «Аферистов в сетях» уже этой весной на Новом канале!

Напомним,

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