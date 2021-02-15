Мерьем Узерли впервые показала отца своей младшей дочери

15 февраля 2021 14:10 Юлия Крутиева
Мерьем Узерли впервые показала отца своей младшей дочери
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem

Актриса Мерьем Узерли вновь сделала сюрприз для своих поклонников.

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В День святого Валентина социальные сети были усеяны романтическими фотографиями звездных пар. Среди них оказалась и 37-летняя актриса Мерьем Узерли.

Звезда «Великолепного века» долгое время скрывала от публики своего жениха. Однако в 14 день Всех влюбленных она все-таки решилась показать, кто же является отцом ее младшей дочери.

В своем Инстаграм-сториз Узерли разместила серию фотографий, на которых она позирует вместе со всей своей семьей. Интересно, что снимки были напечатаны на упаковке шоколада.

Мерьем Узерли с бойфрендом / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Одна из фотографий была сделана в 2019 году. Тогда Мерьем вместе со своим любимым отдыхала в Венеции. Вторая - в начале января. Именно в этот период актриса сделала первую фотосессию с новорожденной дочкой Лили Кои.

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В своем недавнем интервью Мерьем уже признавалась, что ее любимый – бизнесмен. Он жил и работал в США, но ради нее решился переехать в Германию.

Мерьем Узерли с дочками и любимым / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Напомним,

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