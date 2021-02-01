Мерьем Узерли снялась в чувствительной фотосессии с новорожденной дочкой

1 февраля 2021 14:45 Юлия Крутиева
Мерьем Узерли снялась в чувствительной фотосессии с новорожденной дочкой
Актриса Мерьем Узерли
instagram.com/meryemuzerlimeryem

В начале 2021 года в жизни Мерьем Узерли произошли приятные перемены.

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8 января Мерьем Узерли родила второго ребенка. На свет появилась вторая дочь актрисы, которую она назвала Лили Кои. Отцом малышки стал американский бизнесмен.

Сразу же после родов Мерьем решила не томить поклонников первыми фотографиями девочки. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала снимок из роддома, на котором кормит Лили Кои.

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Спустя три недели Узерли устроила чувствительную фотосессию не только с новорожденной малышкой, но и со своей старшей дочерью – 6-летней Ларой. Первыми фото актриса уже успела поделиться в своем микроблоге.

Для съемки Мерьем выбрала платье с рюшами. Свою младшую наследницу она нарядила в нежно-розовый костюм, а Лара была одета в вязаное худи и розовые колготки.

Мерьем Узерли с дочками / instagram.com/meryemuzerlimeryem
Фотосессия получилась очень милой. Однако лицо своей младшей дочери Узерли пока решила не показывать. На снимках она закрыла его смайлом в виде сердца.

Напомним,  

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