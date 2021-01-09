"Роксолана" Мерьем Узерли родила дочь ‒ фото малышки

9 января 2021 22:10 Катерина Даниленко
Звезда сериала «Велколепный век» Мерьем Узерли
социальная сеть Instagram

Звезда мелодраматического сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли во второй раз стала мамой.

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Радостной новостью турецко-немецкая актриса поделилась в своем микроблоге, опубликовав соответствующие снимки с роддома. У знаменитости родилась дочь, которую назвали Лили. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Вчера. 08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои. Мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой всегда,
‒ написала под снимками счастливая Мерьем.

К слову, для актрисы это второй ребенок, в 2014 году Узерли родила дочь Лару от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Молодые люди расстались, когда женщина была на четвертом месяце беременности.

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Сейчас Узерли встречается с американским бизнесменом, имя которого не разглашает. В 2020 году пандемия коронавируса помешала паре сыграть свадьбу, событие перенесли на этот год.

Напомним,

Мерьем Узерли со старшей дочкой Ларой / социальная сеть Instagram
 

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