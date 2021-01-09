"Роксолана" Мерьем Узерли родила дочь ‒ фото малышки

Звезда мелодраматического сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли во второй раз стала мамой.

Радостной новостью турецко-немецкая актриса поделилась в своем микроблоге, опубликовав соответствующие снимки с роддома. У знаменитости родилась дочь, которую назвали Лили. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Вчера. 08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои. Мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой всегда,

‒ написала под снимками счастливая Мерьем.

К слову, для актрисы это второй ребенок, в 2014 году Узерли родила дочь Лару от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Молодые люди расстались, когда женщина была на четвертом месяце беременности.

Сейчас Узерли встречается с американским бизнесменом, имя которого не разглашает. В 2020 году пандемия коронавируса помешала паре сыграть свадьбу, событие перенесли на этот год.

Напомним,