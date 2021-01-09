"Роксолана" Мерьем Узерли родила дочь ‒ фото малышки
Звезда мелодраматического сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли во второй раз стала мамой.
Вчера. 08.01.2021. Моя дорогая Лили Кои. Мы с папой так рады приветствовать тебя в нашей семье. Мы так счастливы, что ты присоединилась к нам. Будь под защитой всегда,‒ написала под снимками счастливая Мерьем.
К слову, для актрисы это второй ребенок, в 2014 году Узерли родила дочь Лару от турецкого бизнесмена Джана Атеша. Молодые люди расстались, когда женщина была на четвертом месяце беременности.
Напомним,
- Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на отдых в ОАЭ ‒ первые фото.
- Анна Седокова назвала правила, по которым воспитывает своих детей: все строго.