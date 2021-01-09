Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на отдых в ОАЭ ‒ первые фото

9 января 2021 15:00 Катерина Даниленко
Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на отдых в ОАЭ ‒ первые фото
Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов
социальная сеть Instagram

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов для январского отпуска выбрали солнечный Дубай. Первые снимки с отдыха уже можно лицезреть в их микроблогах.

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Так, Юрий показал, как вместе с возлюбленной посетил самый высокий небоскреб в мире Бурдж-Халифа. Мужчина восхищен высотками, которые строят жители государства.

Оглядовий майданчик на 148 поверсі, поки що найвищої будівлі в світі. 40 років тому тут була суцільна пустеля, а тепер великий мегаполіс, є на кого рівнятися,
‒ написал шоумен.

А вот телеведущая похвасталась кадрами с прогулки на яхте. На палубе Осадчая предстала в белом платье-рубашке, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.

Грітися, відпочивати і набиратися сил,
‒ подписала кадры знаменитость.

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Кроме того, Осадчая показала кадры с пляжа, где принимала солнечные ванны, прогуливаясь по берегу. А Юрий в Instagram-stories продемонстрировал водно-световое шоу крупнейшего в мире фонтана, струи воды которого бьют в высоту на 105 метров, а освещение обеспечивают 3 тысячи LED-огней.

Напомним,

Instagram-stories Кати Осадчей / социальная сеть Instagram

Instagram-stories Юрия Горбунова / социальная сеть Instagram
 

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