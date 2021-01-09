Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились на отдых в ОАЭ ‒ первые фото
Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов для январского отпуска выбрали солнечный Дубай. Первые снимки с отдыха уже можно лицезреть в их микроблогах.
Оглядовий майданчик на 148 поверсі, поки що найвищої будівлі в світі. 40 років тому тут була суцільна пустеля, а тепер великий мегаполіс, є на кого рівнятися,‒ написал шоумен.
А вот телеведущая похвасталась кадрами с прогулки на яхте. На палубе Осадчая предстала в белом платье-рубашке, соломенной шляпе и солнцезащитных очках.
Грітися, відпочивати і набиратися сил,‒ подписала кадры знаменитость.
Напомним,
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