Супруга Виктора Павлика на отдыхе пожаловалась на пристальное внимание со стороны туристов: В рот заглядывают

8 января 2021 20:00 Катерина Даниленко
Супруга Виктора Павлика на отдыхе пожаловалась на пристальное внимание со стороны туристов: В рот заглядывают
Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Рождественские праздники Виктор Павлик с молодой женой Екатериной Репяховой проводят в Яремче, что в Ивано-Франковской области.

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55-летний музыкант и его возлюбленная наслаждаются низкогорным курортом: посещают местные достопримечательности, устраивают ужины на природе и релаксируют в СПА с бассейнами. Встретили они там и своих звездных коллег ‒ Ольгу Сумскую с мужем Виталием Борисюком и телеведущего Руслана Сеничкина.

Instagram-stories супруги Виктора Павлика Екатерины Репяховой / социальная сеть Instagram

Девушка рада отдохнуть в живописной котловине, однако к чему она точно не была готова, так это к пристальному вниманию со стороны отдыхающих.

В Instagram-stories Катя рассказала, что обратная сторона популярности ей совсем не нравится, они с мужем даже спокойно поужинать в ресторане не могут.

Очень много людей здесь. Все очень сильно смотрят, рассматривают. Я понимаю, конечно, что это часть нашей жизни, что этому давно нужно привыкнуть, но все равно, это максимально дискомфортно, когда ты кушаешь, и тебе просто в рот заглядывают. Все время оборачиваются, рассматривают с ног до головы,
‒ пожаловалась концертный директор музыканта.

Instagram-stories супруги Виктора Павлика Екатерины Репяховой / социальная сеть Instagram

Уставшая Репяхова добавила, что на данный момент ей больше всего нравится пребывать в гостиничном номере.

Да, я понимаю, что это наоборот хорошо. Хуже, если бы никому не были интересны. Но все равно определенный дискомфорт есть. Поэтому в номере нам комфортнее всего. Так что мы в номере, отдыхаем.

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Сегодня семья Павликов намерена покорить горнолыжный курорт в Буковеле, куда уже отправилась на своем авто.

Напомним,

Instagram-stories супруги Виктора Павлика Екатерины Репяховой / социальная сеть Instagram
 

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