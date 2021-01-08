Супруга Виктора Павлика на отдыхе пожаловалась на пристальное внимание со стороны туристов: В рот заглядывают
Рождественские праздники Виктор Павлик с молодой женой Екатериной Репяховой проводят в Яремче, что в Ивано-Франковской области.
Девушка рада отдохнуть в живописной котловине, однако к чему она точно не была готова, так это к пристальному вниманию со стороны отдыхающих.
В Instagram-stories Катя рассказала, что обратная сторона популярности ей совсем не нравится, они с мужем даже спокойно поужинать в ресторане не могут.
Очень много людей здесь. Все очень сильно смотрят, рассматривают. Я понимаю, конечно, что это часть нашей жизни, что этому давно нужно привыкнуть, но все равно, это максимально дискомфортно, когда ты кушаешь, и тебе просто в рот заглядывают. Все время оборачиваются, рассматривают с ног до головы,‒ пожаловалась концертный директор музыканта.
Уставшая Репяхова добавила, что на данный момент ей больше всего нравится пребывать в гостиничном номере.
Да, я понимаю, что это наоборот хорошо. Хуже, если бы никому не были интересны. Но все равно определенный дискомфорт есть. Поэтому в номере нам комфортнее всего. Так что мы в номере, отдыхаем.
Напомним,
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