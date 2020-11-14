Супруга Виктора Павлика – о карантине выходного дня, который повлиял на их семейный бюджет: аренды, кредиты
14 ноября 2020 15:00
Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram
Молодая возлюбленная Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась подписчикам в своем микроблоге.
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Мы потеряли работу из-за карантина выходного дня. Просто потеряли деньги, а могли бы на них кушать и закрывать свои вопросы. Почему правительство так заганяет людей… предпринимателей,‒ откровенничает знаменитость.
Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram
А правительство не хочет рассказать, где нам взять деньги, чтобы закрыть аренды и кредиты в следующем месяце,‒ поинтересовалась Репяхова.
Напомним,
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Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram