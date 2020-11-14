Супруга Виктора Павлика – о карантине выходного дня, который повлиял на их семейный бюджет: аренды, кредиты

14 ноября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Супруга Виктора Павлика – о карантине выходного дня, который повлиял на их семейный бюджет: аренды, кредиты
Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова
социальная сеть Instagram

Молодая возлюбленная Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась подписчикам в своем микроблоге.

Читайте такжеИракли Макацария – о личной жизни: Встречаюсь с одной девушкой, а через неделю – с другой
Девушка призналась, что из-за новых ограничений, которые ввела власть, они с мужем лишились работы. Концертный директор музыканта не разделяет такие радикальные меры.

Мы потеряли работу из-за карантина выходного дня. Просто потеряли деньги, а могли бы на них кушать и закрывать свои вопросы. Почему правительство так заганяет людей… предпринимателей,
‒ откровенничает знаменитость.

Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram

Читайте такжеДмитрий Шепелев поделился редким романтическим фото с невестой
Репяхова, лежа в постели, заявила, что «немножко расклеилась» из-за сложившейся ситуации. Концертная деятельность певца позволяла закрывать многие бытовые вопросы, а сейчас звездная семья переживает не лучшие времена.

А правительство не хочет рассказать, где нам взять деньги, чтобы закрыть аренды и кредиты в следующем месяце,
‒ поинтересовалась Репяхова.

Напомним,

Екатерина Репяхова / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети Виктор Павлик фото новости Екатерина Репяхова

Материалы по теме

Случился выкидыш: Ольга Сумская призналась, что из-за плотного гастрольного графика потеряла ребенка
Новости

Случился выкидыш: Ольга Сумская призналась, что из-за плотного гастрольного графика потеряла ребенка
Шуша: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 19.11.2020)
Сериалы

Шуша: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 19.11.2020)
Шуша: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
Сериалы

Шуша: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
Шуша: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
Сериалы

Шуша: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK