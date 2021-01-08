Настя Каменских поделилась горячими кадрами с отдыха на Мальдивах
Сразу после Рождества звездные супруги Потап и Настя Каменских отправились отдыхать в райское место ‒ на Мальдивы.
Так, 33-летняя звезда запечатлена на песчаном берегу с шампанским в руках. Из одежды на ней лишь крошечное голубое бикини, которое отлично подчеркивает выдающиеся формы звезды. От макияжа Настя отказалась, отдав предпочтение натуральной красоте.
Vacation face,‒ подписала фото Настя.
Напомним,
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