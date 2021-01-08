Настя Каменских поделилась горячими кадрами с отдыха на Мальдивах

8 января 2021 16:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских поделилась горячими кадрами с отдыха на Мальдивах
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Сразу после Рождества звездные супруги Потап и Настя Каменских отправились отдыхать в райское место ‒ на Мальдивы.

Читайте такжеЗвезда «Мажора» Павел Прилучный стал неузнаваемым после перенесенного избиения
Ранее в своем микроблоге исполнительница показала, чем они добирались до места назначения, как приспосабливались к 30-градусной температуре и какими местными деликатесами лакомились. Сейчас же артистка поделилась пикантными кадрами в купальнике.

Instagram-stories Насти Каменских / социальная сеть Instagram

Так, 33-летняя звезда запечатлена на песчаном берегу с шампанским в руках. Из одежды на ней лишь крошечное голубое бикини, которое отлично подчеркивает выдающиеся формы звезды. От макияжа Настя отказалась, отдав предпочтение натуральной красоте.

Vacation face,
‒ подписала фото Настя.

Читайте такжеЮлия Санина похвасталась татуировкой на руке в виде себя и Тины Кароль
Рэпер же редко выходил в Instagram-stories, но все же несколько раз порадовал поклонников своим присутствием в Сети. Он опубликовал кадры с самолета и показал передвижение по пляжу.

Напомним,

Instagram-stories Потапа / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд Настя Каменских Потап социальные сети фото новости

Материалы по теме

Звезда фильма "Полицейская академия" Мэрион Рэмси скончалась в 73-летнем возрасте
Новости

Звезда фильма "Полицейская академия" Мэрион Рэмси скончалась в 73-летнем возрасте
Слепая-2: смотреть онлайн 62 серию (эфир от 25.12.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 62 серию (эфир от 25.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 61 серию (эфир от 25.12.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 61 серию (эфир от 25.12.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 60 серию (эфир от 25.12.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 60 серию (эфир от 25.12.2020)

Популярное на сайте

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки

Рождество 2021: когда в Украине колядуют, щедруют и посевают на святки
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн

Полюби меня такой: смотреть 1-4 серии онлайн
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 6 серию (эфир от 15.12.2020)
Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)

Вечер премьер с Катериной Осадчей: смотреть онлайн (эфир от 01.01.2021)
Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)

Говорит Украина: Все секреты Олега Винника: что покажет новогодний детектор? (эфир от 08.01.2021)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 5 серию (эфир от 14.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK