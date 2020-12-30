Настя Каменских: Хочу оставить все как есть

Откровенное интервью с Настей Каменских накануне Нового года.

Женщина-кошка или Санта Муэрте?

В последнее время творчество Насти Каменских тесно связано с Латинской Америкой. Но певица успевает все: сниматься в масштабном праздничном шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», которое в эфире 31 декабря, и в проекте « Маска », заниматься своим брендом одежды, домашней любимицей Мими и, конечно же, уделять время мужу и родным

Настя, комфортно себя чувствуете в роли детектива на шоу «МАСКА»?

Мне очень нравится. Рада, что согласилась участвовать в адаптации такого культового, популярного во всем миру шоу. У него много поклонников и фанатов. Верю, что в Украине будет так же. Конечно, роль эксперта подобного формата для меня новая, но любовь к детективному жанру кино мне пригодится. Как раз недавно пересмотрела «Шерлока» с Бенедиктом Камбербэтчем. Поэтому метод дедукции будет очень полезен. (Смеется.)

Чем вас привлекает этот проект?

Во-первых, форматом. Нереально крутая идея – интриговать зрителей артистами, которые скрываются под масками. Я еще не видела столько загадок в украинских шоу, как в «МАСКЕ». Классно, что героев угадывают не только детективы, но и зрители, которых также вовлекают в процесс и активное обсуждения в соцсетях. Уже жду не дождусь, когда смогу вместе с поклонниками обсудить впечатления, зацепки по костюмам и другие интересные детали после эфиров.

Часто шли по ложному следу?

Скажу честно, угадать звезд под масками не всегда так просто, как кажется. Но очень увлекательно и интересно. Ты вслушиваешься в историю, думаешь над подсказками, всматриваешься в мелкие детали, жесты, пытаешься узнать человека по походке. Некоторых героев мы уже успели увидеть на сцене, но не всех еще разгадали. Были моменты, когда всем детективам казалось, что точно знают ответ, а под маской скрывался совершенно другой человек. И ты даже подумать не мог, что это он. Тебя часто пытаются увести с правильного пути, поэтому важно быть максимально внимательным.

Читайте такжеВ стиле афро: Настя Каменских поразила неожиданным образом

Сложно выбрать. Так как я очень многогранная артистка, мне бы подошли совершенно разные по настроению и образу маски. Например, в клипе Elefante, который к слову, набрал больше 122 млн просмотров, а песня попала в популярный мировой чарт Billboard, я выступила в образе Pantera Negra – женщины-кошки. Как вариант, такая маска была бы очень интересной. А вот в клипе А huevo у меня был совершенно другой образ – страстной латиноамериканской девушки, которая вместе со своими яркими подругами танцует с горячими мачо в сомбреро. Думаю, будь я маской, точно примерила бы эти образы или образ Санта Муэрте (божество, олицетворяющее смерть. – Прим. ред.). Уж очень мне нравится этот праздник и все загадочные символы, которые можно увидеть в Мексике в это время.

Во дворе елка, на столе – шпроты

Обычно весь декабрь и тем более в новогоднюю ночь у артистов «елки». В этом году все планы спутала пандемия. Где вы собираетесь встречать Новый год?

Планирую отмечать дома.

То, что не придется работать, больше расстраивает или радует?

Во всем всегда вижу плюсы. Поэтому очень радатому, что проведу этот волшебный праздник с семьей.

Вы адепт правильного питания. За новогодним столом даете себе поблажки?

Наверное, я вас удивлю, но оливье и шуба тоже будут на моем праздничном столе. (Смеется.) Уже сказала своим поклонникам в соцсетях, что в этом году сделаю исключение и в новогоднюю ночь попробую большинство блюд. Даже бутербродики со шпротами.

Чтобы поднять себе настроение, кое-кто в этом году уже в первых числах декабря нарядил елку. А у вас она уже есть?

Вы знаете, это работает. Я тоже не стала долго ждать и поспешила в магазин за новым декором еще в начале декабря. Так хотелось побыстрее окунуться в атмосферу праздника и волшебства! Наша елка растет на улице во дворе прямо перед окнами гостиной. Поэтому наряжаем мы ее гирляндами и фонариками – получается очень красиво.

На свое усмотрение наряжаете или пользуетесь услугами дизайнеров?

Люблю все делать своими руками. Для меня это некий вид медитации.

Как украшаете дом?

Нахожу идеи на разных сайтах. А потом сама продумываю все детали и еду за покупками. Украшаю весь дом. Например, на камин ставлю красивые свечи, гирлянды из хвои. В этом году композицию дополнила ветками хлопка и красными бантами. Также хвоей декорирую лестницу и вход в дом. Обязательно использую фонарики и другие интересные детали, чтобы все элементы между собой сочетались.

Мими встретит новый год как леди

Купить новогодние подарки – это целая история. Кто-то начинает заниматься этим вопросом заранее, а кто-то – в последний день носится по магазинам. Как у вас обычно происходит?

Стараюсь подготовить все загодя. Сейчас покупать подарки легче: можно заказать онлайн и не тратить на походы по магазинам много времени. Тем более декабрь – насыщенный для артистов месяц. Почти каждый день у тебя съемки, эфиры, фотосессии, разные проекты, которые нужно успеть закрыть до праздников. Поэтому вопрос с подарками решаю задолго до 31 декабря.

Алексей всегда угадывает ваши мечты и пожелания по подаркам?

Да, мой муж очень внимательный и любит меня удивлять.

Для домашней любимицы, бишон фризе Мими, тоже будет подарок?

Традиционно она получит вкусняшки. Перед праздником, как истинная леди, пойдет в салон «почистить перышки» и красивая будет встречать Новый год вместе нами.

А на елку она как реагирует? Не приходится от нее загораживать, чтобы не нашкодила?

Она очень умная, поэтому интерес проявляет только к своим игрушкам.

Уже всех ее щенков пристроили?

Да, всех крошек еще до рождения распределили. Как только эти белые плюшевые комочки подросли, мы их сразу же вручили новым хозяевам. Даже специально не давали им имена, чтобы привыкали к тем, которыми их назовут в другой семье.

Один из щенков теперь живет в семье у Лилии Ребрик. У остальных малышей тоже звездные хозяева?

Все они – наши близкие и хорошие знакомые, поэтому мы знаем, что у всех щенков лучший уход, их любят. Со многими мы часто видимся. Когда к нам приезжают в гости друзья, они берут крошек с собой. Круто наблюдать картину, как Мими встречает своих детишек.

Подарила мексиканцам сопилку

Периодически вы летаете в Латинскую Америку. Мими тоже берете с собой?

К сожалению, нет, я слишком часто летаю по работе. У меня в Латинской Америке, как и в Украине, очень плотный график: съемки, эфиры в телешоу, интервью. Это было бы очень неправильно оставлять Мими одну в чужой среде и обрекать на стресс. Так что она остается дома, где ей все знакомо. За ней присматривает моя мама или Леша, если он в этот момент находится в Украине.

Насколько карантинные ограничения повлияли на ваши творческие планы? Можете улететь в Латинскую Америку тогда, когда вам нужно, или там сейчас тоже все активности музыкантов на паузе?

Безусловно, этот год внес свои коррективы в творческие планы. Но мы с командой быстро адаптировались и продолжили активно общаться с поклонниками, запускали интересные и полезные проекты – спортивные марафоны и благотворительные интенсивы в поддержку деток c онкозаболеваниями. Удалось презентовать новые треки. Совсем недавно я представила лирическую композицию Vibe и видеоработу, которая доступна к просмотру на моем официальном канале в YouTube. Нам также удалось выпустить мой первый долгожданный испаноязычный альбом Eclectica и клип на песню А huevо. Физически презентовать альбом в странах Латинской Америки я не могла, поэтому мы делали это онлайн. Было много интервью, прямых эфиров, даже первый концерт в Мексике онлайн – на TikTok. Очень интересный опыт! Мне кажется, во времена активного диджитал-прогресса подобные онлайн-проекты становятся все более креативными. Артисты там очень активные. У них вообще новые треки выходят еще чаще, чем у нас. И они также начали еще больше взаимодействовать с аудиторией через онлайн. Надеюсь, в следующем году ситуация изменится, и мы все с вами сможем вновь расширять свои горизонты и летать в другие страны.

У вас там появилось много друзей?

У меня отличные отношения с коллегами из Латинской Америки. Там очень добрые и позитивные люди, причем близкие мне по духу и менталитету. Продолжаю поддерживать связь с Juan Magan – мы с ним записали общий трек Lolipop, который попал в авторитетный мировой чарт Shazam Global, с De La Ghetto – у нас коллаборация на песню Peligroso. Ну и с другими артистами тоже.

Какие презенты привозите им из Киева?

Вы знаете, впервые, когда поехала в Мексику презентовать свой трек Elefante, я привезла с собой особенный сувенир – сопилку, наш народный музыкальный инструмент. Так как я несу украинскую культуру в мир и в каждую свою песню интегрирую украинские мотивы, решила, что такой подарок будет символичным.

Ничего не пропустите!

Три года назад вы запустили в производство собственный бренд спортивной одежды. Планируете расширять ассортимент?

К сожалению, из-за карантина производство и пошив перенесли по срокам. Но совсем скоро планирую порадовать поклонников интересными новинками. Поэтому следите за моими соцсетями, чтобы ничего не пропустить.

Довольны тем, как идут дела?

Спортивную одежду NK я создавала с душой, поэтому очень люблю этот бренд. И мне приятно, когда девочки делятся в соцсетях своими фото, где они занимаются спортом в топах и лосинах NK. Я и сама ношу эту одежду во время тренировок.

Семейная жизнь сильно вас изменила?

Мне кажется, она должна не менять человека, а позволять ему быть в гармонии с собой. Важно, чтобы близкие люди вас поддерживали и принимали все ваши стремления и желания.

Вы стали более домашней?

Продолжаю жить в таком же режиме, что и раньше. От артиста требуется максимальная отдача и вовлеченность в свои проекты. Я искренне люблю то, чем занимаюсь, при этом всегда нахожу время, чтобы провести его с родными. Считаю, важно научиться все это совмещать и балансировать между работой и семейной жизнью.

Если бы в новогоднюю ночь могли оказаться там, где захотите, что бы выбрали?

Оставила бы все как есть. Предпочитаю новогоднюю ночь провести дома за праздничным столом – в кругу самых близких людей.

Текст: Людмила Козаренко