Анастасия Даугуле: Мечтаю встретить Новый год на лыжах

Откровенное интервью с Анастасией Даугуле.

Говорят, как встретишь Новый год – так его и проведешь. «Интер» предлагает своим телезрителям 31 декабря окунуться в праздничную атмосферу с самого утра. В программе «Утро с Интером» подвести итоги года, в 10:00 приготовить праздничный стол вместе с «Полезной программой», а потом – шутить, смеяться, петь, радоваться и мечтать в компании любимых ведущих и артистов и с любимыми песнями – 31 декабря в 21:30 в проекте « Место встречи. Новый год ». За кулисами проекта очаровательная ведущая Анастасия Даугуле рассказала tv.ua о своих открытиях, достижениях, новогодних чудесах и надеждах на 2021-й год!

Настя, как планируете встретить Новый год и Рождество в этом году?

Новый год буду встречать в Украине, дома. Раньше это были шумные большие веселые компании. В этом году все иначе…

Без каких атрибутов праздника или новогодних блюд не обойдется у вас встреча Нового 2021-го года?

Елка и шампанское будут обязательно. Даже если за окном не будет ни одной снежинки, а все к этому идёт, украшу окна морозными рисунками с оленями. К оливье отношусь спокойно. А вот икра – это неизменно один из кулинарных символов праздника.

Какой подарок для себя хотели бы найти под елкой в этом году?

У компании Tiffany есть отличные варианты! (смеется)

Название новогоднего проекта «Интера» в этом году – «Место встречи. Новый год» (смотрите 31 декабря в 21:30). В каком необычном месте вы мечтаете когда-нибудь отпраздновать Новый год? И в каких нестандартных ситуациях вам доводилось встречать этот праздник?

Мечтаю встретить Новый год на лыжах, в горах. Рано-рано утром 1 января прокатиться по какой-нибудь умопомрачительной трассе на высоте 3,5 тысячи км и так поприветствовать новый виток календаря. Очень верю, что локдаун не навечно!

Я с горами уже лет десять. Обязательные путешествия зимой в царство Снежной Королевы. Когда из всех красок вокруг доминирует белоснежная. Самое лучшее сочетание – это бассейн в отеле под открытым небом и горнолыжная трасса рядом.

За что вы так полюбили горы?

Я поднимаюсь в горы, чтобы увидеть людей. Да, рассветы и закаты над вершинами - это прекрасно. Но самое важное: горы открывают нам глаза на самих себя и на тех, кто рядом.

Не зря говорят - хочешь проверить человека, иди с ним в горы, там проявится характер и суть. Горы безжалостны к позёрам, там нет места гламурности. Горы ценят смелость, мужество и честность – всё, что мне нравится в людях. Поэтому я поднимаюсь в горы - рассмотреть людей и проверить себя.

По большому счету, человеку на вершинах не комфортно. Красиво, да. Но неудобно. Торжество мечты над здравым смыслом.

В новогоднем проекте «Интера» прозвучат самые известные новогодние песни. Какие песни ассоциируются у вас с Новым годом?

Подпеваю всем любимым зимним песням! Из фильмов, из мультфильмов. «Кабы не было зимы в городах и сёлах, никогда б не знали мы этих дней веселых!».

Уходящий 2020-й год был непростым для всех. Но, тем не менее, что хорошего произошло у вас в этом году – какие-то события, открытия, достижения? За что вы благодарны уходящему году?

2020-й научил ценить настоящеежизнь, близких людей, искренние отношения, человеческое общение. Благодаря локдауну стала вкусно готовить дома. Вообще значение Дома возросло.

В 2020-м смогла сосредоточиться на своём втором высшем образовании. Учусь на философском факультете КНУ им. Шевченко. И закончу его, судя по всему, в трендовом онлайн-режиме.

Что бы вы хотели пожелать себе и всем людям в новом 2021-м году?

Желаю попутного ветра на пути к красивым достойным целям! Тепла близких сердец рядом. Любви в глазах напротив. И, конечно, здоровья и безграничной веры, чтобы уверенно идти сквозь любые бури и пандемии!

Не пропустите! Новогодняя ночь на «Интере» будет звездной, музыкальной и волшебной. 31 декабря в 21:30 на «Месте встречи» соберутся самые популярные украинские артисты – София Ротару, Таисия Повалий, Олег Винник, Ирина Билык, Ани Лорак, Loboda, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Владимир Гришко и многие другие звезды.