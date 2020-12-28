Александр Лукьяненко: На прощание уходящему году я бы сказал: «Спасибо, что живой»

Ведущий Александр Лукьяненко точно знает, как правильно встретить Новый год – этому посвящен специальный выпуск «Полезной программы», который зрители смогут посмотреть 31 декабря в 10:00 на телеканале «Интер».

А мы за кулисами программы выяснили, что нужно ему самому, чтобы почувствовать праздничную атмосферу дома.

Александр, как планируете встретить новогодние праздники?

В первый раз за много лет я никуда не улетаю. Буду встречать новый год дома, с искусственной елкой, котом и гостями по скайпу – я строго соблюдаю все меры предосторожности во время пандемии.

Без каких блюд не можете себе представить встречу рождественских и новогодних праздников?

Чуть-чуть «Оливье» и шампанского, чисто символически, приготовлю утку с апельсинами, выложу на праздничный стол овощи и сыр. Огромных застолий не люблю и устраивать не буду. Но обязательно спеку кексы с лимоном и розмарином – идеальный десерт для новогоднего стола. И очень просто готовятся.

Артисты обычно встречают Новый год на сцене. А какие праздничные традиции сложились в вашей семье?

Обычно 1 января просыпаюсь на море под пальмами. Но в этот раз придется остаться дома. Помню, на прошлый новый год загадывал желание побывать в Мон-Сен-Мишеле во Франции. Даже купил авиабилеты на атлантическое побережье. Прогорели! Но я продолжаю учить французский язык. Очень люблю Европу. Иллюзий на ее счет не строю, но эмоционально это – мое. Очень надеюсь, в 2021 году путешествия вернутся в нашу жизнь.

Вы объехали уже полмира. Поделитесь, что готовят на новогодний стол в разных странах?

В Америке, Франции, Великобритании на Рождество и к новогоднему столу запекают индейку с сыром, грибами, черносливом и бобовыми. Итальянцы угощают гостей жирной колбасой из свинины и тушеной чечевицы. Шведы - жареной или сушеной треской, а австрийцы и немцы – фаршированным карпом. В Аргентине к празднику готовят фасоль. В Болгарии запекают картошку с мясным фаршем. Еще там готовят пирог с брынзой, в середину которого кладут записки с предсказаниями. А вот японцы в праздничную ночь едят обычную лапшу. Эти длинные макаронные изделия символизируют долголетие.

А какие еще традиции встречи Нового года, которые приносят удачу, вы знаете?

В Италии в новогоднюю ночь старые вещи выбрасывают из окон на улицу - чтобы от всего ненужного освободиться. В Дании посуду у дверей соседей бьютэто, якобы, должно привлечь в дом хозяев побольше хороших людей. А во Вьетнаме вообще ... вместо елки грабли украшают. Считается, что чем они больше, тем счастливее будет год. Словом, у каждой страны - свои, особые традиции. И многие из них связаны именно с продуктами…

Испанцы, например, с каждым ударом курантов съедают по одной ягоде винограда – на счастье и удачу. В местных магазинах специально продаются баночки с 12 счастливыми виноградинками. Итальянцы в ночь на 1 января стараются съесть как можно больше изюминок. Говорят, это помогает привлечь деньги. Венгры к новогоднему столу подают запеченного поросенка и каждый присутствующий должен прокрутить его хвост, чтобы поймать удачу. За праздничным столом в Латвии обязательно съедают несколько зерен гороха и рассыпают его по дому – на хороший урожай. А греки перед новым годом запасаются гранатами, чтобы их разбить. По традиции глава семьи бросает плод в стену своего дома и чем дальше по двору разлетятся зернышки, тем счастливее будет год. В Эстонии, чтобы год был счастливым, просто едят – все и побольше. Первого января за стол садятся десять, а то и больше раз. Эстонцы верят, чем больше съест семья в первый день года, тем более благосклонным он будет.

Всем украинцам интересно знать, чем побаловать себя за праздничным столом без вреда для фигуры и что делать, чтобы на следующее утро не болела голова?

О том, как встретить Новый год и как его правильно, вкусно и полезно отпраздновать мы и будем говорить с экспертами ток-шоу в последний день уходящего года, 31 декабря, в «Полезной программе» на «Интере». Традиционными антипохмельными лекарствами всегда считались минеральная вода, рассол и кефир. Что из них лучше? Вода – это главный напиток на вашем столе, большое количество минералки спасет вас от сильного обезвоживания. Восстановить потерю микроэлементов, а значит, избавиться от слабости, сонливости, апатии и головных болей, можно с помощью рассола. А вот с кефиром будьте осторожны – если вы переели или чувствуете жжение, то кефир может вызвать раздражение желудка.

Какой совет экспертов «Полезной программы» по поводу новогоднего застолья вы сами взяли на вооружение?

Если я готовлю много салата «Оливье», то заправляю его майонезом непосредственно перед тем, как поставить на стол. Дело в том, что срок хранения традиционных новогодних салатов, заправленных майонезом, не более 2 часов. А вот оливье без майонеза будет оставаться свежим еще сутки при температуре от +2 до +6°С.

Александр, уходящий 2020-й год был непростым для всех…

На прощание уходящему году я бы сказал: «Спасибо, что живой». Мы все оказались в ситуации, про которую разве что читали в «Декамероне». И все были вынуждены сидеть дома, беречься от эпидемии. Нам резко обрубили возможность путешествовать по миру. Да я раньше никогда так долго не сидел на одном месте. Для меня это абсолютно новый опыт. Поэтому спасибо за уроки этому году, мы их учтём!

За что вы благодарны уходящему году?

Пока сидел на карантине научился печь. Просто заказал формы для бисквитов, достал бабушкины рецепты и думаю, дай-ка попробую. И получилось! Главное, не увлекаться: мука, сахар, сиропчик для пропитки – все эти продукты не самые полезные и низкокалорийные.

Название новогоднего проекта «Интера» в этом году – «Место встречи. Новый год» (смотрите 31 декабря в 21:30). Каким было Ваше самое необычное или нестандартное празднование Нового года?

На работе – в новостных службах всегда эфир 1 января. Еще помню, как 2000-й встречал на Майданеу меня там было прямое включение. А в прошлом году после того, как часы пробили двенадцать, взял чемоданы и поехал в аэропорт. В этом есть своя прелесть, если летишь куда-то на юг, потому что самолеты полупустые и рассвет ты уже встречаешь в новом году под пальмами и с видом на море. Очень понравилось!

В проекте «Место встречи. Новый год» прозвучат самые известные новогодние песни. Какие песни ассоциируются у вас с Новым годом? Какую музыку слушаете на праздники?

Традиционно Новый год всегда встречаю с «Интером». И даже не потому, что тут работаю. У нас так в семье сложилось с давних пор. Видимо, вкусы совпадают. А слушаю обычно Happy New Year, Jingle Bells, «Звенит январская вьюга», «Три белых коня» и «5 минут».

Какой подарок вы хотели бы себе в этом году под ёлку?

Из материального – новый ноутбук. Но больше всего, чтобы все здоровы были. Сейчас я об этом только и думаю. Очень хочу дождаться прививок от Covid-19. Я из тех людей, которые готовы заплатить любую сумму и даже полететь в другую страну, чтобы сделать себе прививку.

Чтобы вы пожелали себе и всем читателям в Новом 2021-м году?

Берегите себя, не болейте и не переключайтесь! Смотрите 31 декабря праздничный выпуск ток-шоу «Полезная программа» в 10:00 и праздничный проект «Место встречи. Новый год» в 21:30 на телеканале «Интер». Пусть Новый 2021 год будет счастливым, здоровым и богатым для вас и ваших родных!