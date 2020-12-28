Крепостная-3: Катерину Вербицкую сыграет другая актриса

28 декабря 2021 11:37 Александр Кива
Крепостная-3: Катерину Вербицкую сыграет другая актриса
Крепостная-3: Катерину Вербицкую сыграет другая актриса
пресс-служба

Телеканал СТБ и FILM.UA Group активно работают над съемками третьего сезона масштабной костюмированной драмы «Крепостная». В продолжении сериала роль Кати Вербицкой исполнит восходящая звезда кино Соня Присс.

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Любимая героиня многомиллионной армии поклонников сериала Катя Вербицкая в первых двух сезонах пережила немало испытаний: смерть любимого, погребение заживо, издевательство жестокой панночки и даже заточение в борделе. В продолжении «Крепостной» она предстанет перед зрителями другой Катей, окрепшей, более уверенной в себе и еще сильнее духом.

«У нас была необычайно сложная задача ― найти актрису на роль героини, которую все уже знают и любят. Когда мы только начинали съемки первого сезона “Крепостной”, это была история простой девушки, которую ожидало много испытаний и препятствий. Продолжение “Крепостной” ― это история новой Кати, которая много чего пережила, и все это оставило заметные рубцы. Перед нами теперь другая героиня, и их нельзя сравнивать», ― отмечает шоураннер сериала Тала Пристаецкая.

На роль главной героини команда проекта пересмотрела порядка 400 актрис из нескольких стран. В итоге Катю Вербицкую сыграет восходящая кинозвезда Соня Присс, которой пророчат большое будущее.

«Кастинг длился долго, ведь нам важно было найти ту, которая сумеет воплотить невероятную утонченность и девичью хрупкость вкупе с закаленным характером. Мы искали везде, где могли, в первоначальный список попало 400 имен. Потом мы сузили круг до 150. И когда мы увидели пробы Сони, с первых минут поняли: “Вот она, наша новая Катя!”. В ней четко виден характер. Это именно та Катя, которая прошла долгий и сложный путь», ― комментирует Тала Пристаецкая.

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25-летняя Соня  Присс уже активно задействована в съемках третьего сезона и слегка приоткрыла тайну того, что ждет Катю Вербицкую.

«Катя уже не та юная беззащитная девушка, какой была ранее. Она точно знает цену свободы. Знает, с чем готова мириться, а с чем будет самоотверженно сражаться,  рискуя всем ― счастьем, своей жизнью. Я  не могу ответить прямо, жив ли Жадан, однако уверяю вас, что Катя будет любить и будет любима», ― интригует актриса.

В новом сезоне «Крепостной» также снимаются: Станислав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Федор Лавров, Алина Коваленко, Наталья Васько, Слава Красовская  и др.

Долгожданная премьера в эфире СТБ состоится в 2021 году. 

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