Крепостная-3: Катерину Вербицкую сыграет другая актриса
Телеканал СТБ и FILM.UA Group активно работают над съемками третьего сезона масштабной костюмированной драмы «Крепостная». В продолжении сериала роль Кати Вербицкой исполнит восходящая звезда кино Соня Присс.
«У нас была необычайно сложная задача ― найти актрису на роль героини, которую все уже знают и любят. Когда мы только начинали съемки первого сезона “Крепостной”, это была история простой девушки, которую ожидало много испытаний и препятствий. Продолжение “Крепостной” ― это история новой Кати, которая много чего пережила, и все это оставило заметные рубцы. Перед нами теперь другая героиня, и их нельзя сравнивать», ― отмечает шоураннер сериала Тала Пристаецкая.
На роль главной героини команда проекта пересмотрела порядка 400 актрис из нескольких стран. В итоге Катю Вербицкую сыграет восходящая кинозвезда Соня Присс, которой пророчат большое будущее.
«Кастинг длился долго, ведь нам важно было найти ту, которая сумеет воплотить невероятную утонченность и девичью хрупкость вкупе с закаленным характером. Мы искали везде, где могли, в первоначальный список попало 400 имен. Потом мы сузили круг до 150. И когда мы увидели пробы Сони, с первых минут поняли: “Вот она, наша новая Катя!”. В ней четко виден характер. Это именно та Катя, которая прошла долгий и сложный путь», ― комментирует Тала Пристаецкая.
«Катя уже не та юная беззащитная девушка, какой была ранее. Она точно знает цену свободы. Знает, с чем готова мириться, а с чем будет самоотверженно сражаться, рискуя всем ― счастьем, своей жизнью. Я не могу ответить прямо, жив ли Жадан, однако уверяю вас, что Катя будет любить и будет любима», ― интригует актриса.
В новом сезоне «Крепостной» также снимаются: Станислав Боклан, Наталка Денисенко, Анна Сагайдачная, Марк Дробот, Фатима Горбенко, Тарас Цымбалюк, Олеся Жураковская, Виктор Жданов, Максим Радугин, Сергей Стрельников, Федор Лавров, Алина Коваленко, Наталья Васько, Слава Красовская и др.
Долгожданная премьера в эфире СТБ состоится в 2021 году.