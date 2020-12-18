Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)

31 декабря вы сможете посмотреть шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на tv.ua.

1 декабря канал «Украина» приглашает зрителей на масштабное праздничное шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна», чтобы в компании любимых артистов встретить 2021-й год весело, ярко и незабываемо.

2020-й стал для всех нас годом испытаний и ограничений. Мы соскучились по веселью, шумным концертам, атмосфере легкости и драйва. Поэтому любимый канал миллионов украинцев устраивает невероятный грандиозный праздник, в котором примут участие самые популярные украинские артисты.

Самая громкая «Новорічна ніч на каналі «Україна» – это любимые украинские и международные хиты, остроумные шутки, впечатляющие постановки и неповторимая атмосфера веселья. Зрители споют со звездами в караоке-баре и станцуют под самые популярные мелодии 2020-го года, которые певцы исполнят прямо на Михайловской площади во время новогодних празднований.

Популярный певец Олег Винник не только подарит зрителям свои главные хиты, но и приготовит невероятный сюрприз.

«Конечно, новогоднюю ночь нельзя представить без хитов, поэтому в праздник я буду дарить людям их любимые композиции. Кроме своих авторских треков исполню легендарную песню многих поколений. Главное – настроение и эмоция», – отмечает Олег Винник.

Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы «MOZGI», «DZIDZIO», Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук, Юлия Санина, Оля Полякова и многие другие.

Смотрите шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» 31 декабря в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на сайте tv.ua.