Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
31 декабря вы сможете посмотреть шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на tv.ua.
2020-й стал для всех нас годом испытаний и ограничений. Мы соскучились по веселью, шумным концертам, атмосфере легкости и драйва. Поэтому любимый канал миллионов украинцев устраивает невероятный грандиозный праздник, в котором примут участие самые популярные украинские артисты.
Самая громкая «Новорічна ніч на каналі «Україна» – это любимые украинские и международные хиты, остроумные шутки, впечатляющие постановки и неповторимая атмосфера веселья. Зрители споют со звездами в караоке-баре и станцуют под самые популярные мелодии 2020-го года, которые певцы исполнят прямо на Михайловской площади во время новогодних празднований.
Популярный певец Олег Винник не только подарит зрителям свои главные хиты, но и приготовит невероятный сюрприз.
«Конечно, новогоднюю ночь нельзя представить без хитов, поэтому в праздник я буду дарить людям их любимые композиции. Кроме своих авторских треков исполню легендарную песню многих поколений. Главное – настроение и эмоция», – отмечает Олег Винник.
Смотрите шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» 31 декабря в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на сайте tv.ua.