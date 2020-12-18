Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)

18 декабря 2020 13:50 Александр Кива
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
Новорічна ніч на каналі «Україна» – смотреть шоу онлайн (эфир от 31.12.2020)
пресс-служба

31 декабря вы сможете посмотреть шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на tv.ua.

Читайте такжеХолостячка. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн от 25.12.2020
1 декабря канал  «Украина» приглашает зрителей  на масштабное праздничное шоу  «Новорічна ніч на каналі «Україна», чтобы в компании любимых артистов встретить 2021-й год весело, ярко и незабываемо.

2020-й стал для всех  нас годом испытаний и ограничений. Мы соскучились по веселью, шумным концертам, атмосфере легкости и драйва. Поэтому любимый канал миллионов украинцев устраивает невероятный грандиозный праздник, в котором примут участие самые популярные украинские артисты.

Самая громкая «Новорічна ніч на каналі «Україна» – это любимые украинские и международные хиты, остроумные шутки, впечатляющие постановки и неповторимая атмосфера веселья. Зрители споют со звездами в караоке-баре и станцуют под самые популярные мелодии 2020-го года, которые певцы исполнят прямо на Михайловской площади во время новогодних празднований.

Популярный певец Олег Винник не только подарит зрителям свои главные хиты, но и приготовит невероятный сюрприз.

«Конечно, новогоднюю ночь нельзя представить без хитов, поэтому в праздник я буду дарить людям их любимые композиции. Кроме своих авторских треков исполню легендарную песню многих поколений. Главное – настроение и эмоция», – отмечает Олег Винник.

Читайте такжеХолостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Вас ждет невероятное настроение, яркие эмоции и масштабные номера в исполнении самых популярных звезд страны, среди которых NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK, Верка Сердючка, DOROFEEVA, Макс Барских, Наталья Могилевская, группы «MOZGI», «DZIDZIO», Анатолий Анатолич, Владимир Остапчук, Юлия Санина, Оля Полякова и многие другие.

Смотрите шоу «Новорічна ніч на каналі «Україна» 31 декабря в 20:00 на канале Украина и после эфира онлайн на сайте tv.ua.

Облако тегов

канал Украина видео телешоу Новорічна ніч на каналі Україна

Материалы по теме

О чем молчат женщины: плюсы и минусы домашних родов, мнение акушеров-гинекологов
Психология

О чем молчат женщины: плюсы и минусы домашних родов, мнение акушеров-гинекологов
Родня: смотреть онлайн 19 серию (эфир от 15.12.2020)
Сериалы

Родня: смотреть онлайн 19 серию (эфир от 15.12.2020)
Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 1 серию (эфир 17.11.2020)
Сериалы

Козаки. Абсолютно брехлива історія: смотреть онлайн 1 серию (эфир 17.11.2020)
Стосується кожного: Возвращение веры (эфир от 17.12.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Возвращение веры (эфир от 17.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Популярное видео

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь

Ирина Билык: И я скажу это слово, и это слово — Любовь
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK