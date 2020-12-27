Андрей Данилевич: Я больше люблю делать подарки, чем получать

Первое интервью Андрея Данилевич после рождения третьего сына.

Популярный ведущий ток-шоу «Касатся каждого» и «Круче всех» на «Интере» Андрей Данилевич нечасто балует интервью, однако под Новый год нашел время, чтобы подвести итоги уходящего года, помечтать о будущем и рассказать о праздничном проекте «Место встречи. Новый год», который телезрители увидят 31 декабря в 21:30 на телеканале «Интер».

Андрей, уходящий 2020-й был непростым для всех. Но, тем не менее, что хорошего произошло у вас в этом году?

Самое яркое событие в уходящем году – это рождение третьего сына, Александра Андреевича, который появился на свет 29 марта. А еще мы разменяли квартиру в мегаполисе на небольшой домик под Киевом, который постепенно доводим до ума. Так что всем нашим детям будет где расти, а нам безумно интересно наблюдать за их взрослением.

Теперь вы многодетный отец. Чем Тимофей, Иван и Саша радуют и удивляют вас сейчас?

Каждый день приносит нам новые улыбки и радости. Пару дней назад старшие дети порадовали нас своими утренниками. Тима был Буратино, а Иванчик – зайчиком. Зная его жесткий, требовательный и бескомпромиссный характер смотреть на пушистого зайку с миленькими ушками было очень смешно. Саша же нас радует тем, что у него уже шесть зубов, режется седьмой. Гоняет по дому в ходунках так быстро, что братья его догнать не могут.

Какие новые таланты вы открыли у сыновей в этом году?

У Тимофея хорошие актерские задатки, он запросто перевоплощается в любой образ, легко вживается в любую роль. Отлично копирует меня в разных настроениях. Также у него великолепная память – на новогодний утренник он выучил не только свою роль, а и всю пьесу. Мы были слегка в шоке, когда по дороге в детсад Тима рассказал нам всю постановку, в ролях, от начала до конца.

Иван похож на меня – очень любит порядок. Всегда крутится рядом, когда укладываю вещи на место. А я вздыхаю с облегчением: «Помощник растет!» Если Тимофей стремится все разбросать, то Иван тут же ставит на место.

Саше пока 8 месяцев и он всегда улыбается, мы его даже называем «Смайлик» за то, что он всегда в хорошем настроении.

Вы планировали стать многодетным отцом или все получилось спонтанно?

Планов таких никогда не было, но мы очень благодарны Богу за то, что все так сложилось. Наши сыновья самые лучшие, самые любимые, и то что они погодки – потрясающе. Сразу отпадает вопрос социализации. Это воспитывается само собой. Дома у нас свой маленький детский сад.

Как планируете встретить Новый год и Рождество в этом году? Что кардинально изменится у вас в подходе к празднику? А каким традициям не будете изменять даже в сегодняшних условиях?

Изменится место празднования. Это первый новый год, который мы встретим всей семьей в новом месте. Много новшеств, в том числе елочка, которая растет во дворе нашего дома и которую мы недавно украсили. Развесили гирлянды по всему двору – они создают праздничное настроение. Свежий воздух, дом, живая елка на улице, дай Бог будет снег и мы слепим снежную бабу – все это, безусловно, новые впечатления.

А изменять мы не будем нашей доброй традиции – собраться всем вместе, сразу нескольким поколениям, с родителями и детьми за одним столом. Эту традицию я очень люблю и стараюсь передать по наследству.

Без каких атрибутов праздника или новогодних блюд вы не представляете себе встречу Нового года?

На столе обязательно будут «Оливье», шампанское, мандарины. Не хочу никаких новшеств, не буду задабривать символа года – Металлического Быка. Я отдаю предпочтение тому, к чему привык в своем детстве.

Название новогоднего проекта «Интера» в этом году – «Место встречи. Новый год». В каком необычном месте вы мечтаете когда-нибудь отпраздновать Новый год? И в каких нестандартных ситуациях вам доводилось встречать этот праздник?

Ничего нестандартного, связанного с Новым годом, у меня не было. Последние 4 года мы с женой во многом себя ограничиваем в силу родительской нагрузки. В будущем, когда подрастут дети, мечтаем встретить праздник где-нибудь в горах – в Австрии или в Швейцарии, и потом покататься на лыжах. Но точно не на море под пальмами.

В новогоднем концерте прозвучат самые известные новогодние песни. Какие песни ассоциируются у вас с Новым годом?

Песни из кинофильмв «Ирония судьбы», «Служебный роман». Эти фильмы я очень люблю. Также запомнился мюзикл телеканала «Интер» «За двумя зайцами».

Какой подарок вы хотели бы найти под елкой в этом году?

Мечтаю просто выспаться. Пару дней тишины и покоя после напряженного съемочного графика будут лучшим подарком. Я больше люблю делать подарки, чем получать.

Есть ли у вас особенная, заветная мечта? Может теперь пора подумать о дочке?

Все друзья нас об этом спрашивают, подшучивают, мол, когда же будет девочка. Не знаю... Мы об этом сейчас не думаем – нам и трех детей достаточно. Сейчас хочется стабильности. А там как Бог даст – мальчик, девочка, мы всем будем рады. Дети – это счастье.

По мнению ведущего одной из самых популярных программ на «Интере», что в 2021 году должно «Касаться каждого»?

Здоровье, стабильность, уверенность в завтрашнем дне. В этом году ценность таких вещей возросла во сто крат. Уверен, что большинство людей будут загадывать, чтобы все вернулось, как было раньше. Хотя и понятно, что как раньше уже никогда не будет. Но хочется хоть какой-то стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Что бы вы хотели пожелать себе и всем людям в новом 2021-м году?

Только самого-самого насущного:

Чтобы у всех была возможность прийти в магазин и купить то, что нужно. И никогда не влезать в долги.

Чтобы всегда находилось время и для себя и для встреч с друзьями.

Чтобы всегда была возможность заниматься интересным делом, спортом, хобби.

Чтобы не страшно было ходить по улицам.

Чтобы курс доллара наконец зафиксировался на одном уровне и мы могли планировать свою жизнь.

Чтобы у всех была работа и стабильная зарплата, на которую мы могли бы растить детей и помогать родителям.

Чтобы все мы были здоровы, а если вдруг заболеем, то могли получить квалифицированную и своевременную медицинскую помощь.

Чтобы наши дети были всегда здоровы.

Чтобы у всех была возможность видеться со своими родными и близкими.

И, конечно же, желаю всем быть счастливыми в Новом 2021 году!!!

Встретиться с ведущими «Интера» и любимыми артистами можно уже совсем скоро – 31 декабря в 21:30 в праздничном проекте «Место встречи. Новый год».