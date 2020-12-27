Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)

Смотрите онлайн 1-2 серии сериала Пес. Новогоднее чудо на tv.ua.

Полный Новый год: охота на Деда Мороза

Праздники – праздниками, а расследование по расписанию. В новогоднем спецвыпуске Пес. Новогоднее чудо 1 серия от 30.12.2020 Максимов не знает покоя. Украшение елки шариками и гирляндами не слишком прельщает детектива – хочется какого-то действия. К тому же, ему начали сниться очень странные вещи. К чему снится бывшая жена, которая приходит домой и начинает бить посуду? Узнайте в праздничном спецвыпуске сериала Пес!

А тут еще и особо важный Дед Мороз сбежал. Анна явилась в полицейский участок и обвинила дедушку-аниматора в краже. По ее словам, приглашенный Дед Мороз украл у ее сына лотерейный билет, который она подарила ребенку на праздники. Вдруг именно этот клочок бумаги окажется выигрышным? Узнайте прямо сейчас – смотрите новогодний спецвыпуск сериала Пес Новогоднее чудо!

Несмотря на то, что дело вроде бы маленькое, Макс с радостью схватился за возможность помочь женщине. Лене тут же показалось, что между ее бывшим мужем и Анной что-то есть. Неужели она начала ревновать Максимова? Смотрите в новогодней серии Пса 2020!

Да и Леонидов не дает жене прохода из-за своей ревности. Его раздражает, что Лена постоянно говорит о Максе. Кажется, ни один разговор супругов не обходится без упоминания ее бывшего! Кому это понравится? Смотрите в спецвыпуске Пес Новогоднее чудо, как Леша в очередной раз умирал от ревности.

Под Новый год все герои ввязались в какие-то амурные дела. А Гнездилов из-за этого едва не лишился жизни! Муж его любовницы узнал об измене своей… неблаговерной. Более того, он знает фамилию Гнездилова. И знает, где его найти… Смотрите в спецвыпуске Пес Новогоднее чудо 1 серия от 30.12.2020, получилось ли у капитана Гнездилова сбежать от возмездия обманутого мужа!

Смотреть онлайн 21 серию Пес. 4 сезон (Пес. Новогоднее чудо - 1 серия) от 30 декабря

Полный Новый год: охота на свинку-копилку

В спецвыпуске Пес. Новогоднее чудо серия 2 от 30.12.2020 продолжается охота за чудом.

Напоминаем, что в предыдущей серии Анна попросила Макса помочь вернуть лотерейный билет, который она подарила своему сыну на Новый Год. Оказалось, что билетик не простой, а золотой – после розыгрыша оказалось, что именно сын Анны выиграл миллиард! Это немалая сумма, поэтому неудивительно, что за злосчастным кусочком бумаги погналось столько людей. Полиция, бандиты, обманутый муж любовницы Гнездилова – разыгралась нешуточная борьба. Смотрите в новогодней серии Пес Новогоднее чудо, как серьезные взрослые люди устроили драку и перестрелку из-за одного билета.

Дед Мороз навел полицию на след: несчастный рассказал, что спрятал выигрышный билет в одной из свинок-копилок, которыми украсили ресторан. Перестрелка за символ года, настоящая дуэль для Гнездилова и мужчина, сбегающий в костюме Пятачка – такого вы еще не видели! Не пропустите феерический праздничный выпуск сериала Пес Новогоднее чудо.

Тем временем, Анна дала понять Лене, что у нее есть планы на Макса. Лена не на шутку заволновалась и помчалась бывшему мужу на помощь – якобы для того, чтобы спасти его от неприятностей на деле, естественно.

Пока мужчины доблестно бились за билет для сына Анны, между женщинами состоялся серьезный разговор о Максимове. Не пропустите подробности в новогодней серии Пса 2020! Есть ли у Макса шансы вернуть бывшую жену? Или хотя бы построить новые отношения с Анной?

Дон Жуан Гнездилов изрядно запутал мужа своей любовницы. Тот так и не смог разобраться, с кем ему изменила жена, поэтому решил отомстить всем и сразу. Его выбор почему-то упал на Леонидова…

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