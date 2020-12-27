Сериал Пес. Новогоднее чудо от 30.12.2020 (смотреть онлайн)
Смотрите онлайн 1-2 серии сериала Пес. Новогоднее чудо на tv.ua.
Полный Новый год: охота на Деда Мороза
А тут еще и особо важный Дед Мороз сбежал. Анна явилась в полицейский участок и обвинила дедушку-аниматора в краже. По ее словам, приглашенный Дед Мороз украл у ее сына лотерейный билет, который она подарила ребенку на праздники. Вдруг именно этот клочок бумаги окажется выигрышным? Узнайте прямо сейчас – смотрите новогодний спецвыпуск сериала Пес Новогоднее чудо!
Несмотря на то, что дело вроде бы маленькое, Макс с радостью схватился за возможность помочь женщине. Лене тут же показалось, что между ее бывшим мужем и Анной что-то есть. Неужели она начала ревновать Максимова? Смотрите в новогодней серии Пса 2020!
Да и Леонидов не дает жене прохода из-за своей ревности. Его раздражает, что Лена постоянно говорит о Максе. Кажется, ни один разговор супругов не обходится без упоминания ее бывшего! Кому это понравится? Смотрите в спецвыпуске Пес Новогоднее чудо, как Леша в очередной раз умирал от ревности.
Под Новый год все герои ввязались в какие-то амурные дела. А Гнездилов из-за этого едва не лишился жизни! Муж его любовницы узнал об измене своей… неблаговерной. Более того, он знает фамилию Гнездилова. И знает, где его найти… Смотрите в спецвыпуске Пес Новогоднее чудо 1 серия от 30.12.2020, получилось ли у капитана Гнездилова сбежать от возмездия обманутого мужа!
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Полный Новый год: охота на свинку-копилку
В спецвыпуске Пес. Новогоднее чудо серия 2 от 30.12.2020 продолжается охота за чудом.
Дед Мороз навел полицию на след: несчастный рассказал, что спрятал выигрышный билет в одной из свинок-копилок, которыми украсили ресторан. Перестрелка за символ года, настоящая дуэль для Гнездилова и мужчина, сбегающий в костюме Пятачка – такого вы еще не видели! Не пропустите феерический праздничный выпуск сериала Пес Новогоднее чудо.
Пока мужчины доблестно бились за билет для сына Анны, между женщинами состоялся серьезный разговор о Максимове. Не пропустите подробности в новогодней серии Пса 2020! Есть ли у Макса шансы вернуть бывшую жену? Или хотя бы построить новые отношения с Анной?
Дон Жуан Гнездилов изрядно запутал мужа своей любовницы. Тот так и не смог разобраться, с кем ему изменила жена, поэтому решил отомстить всем и сразу. Его выбор почему-то упал на Леонидова…
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